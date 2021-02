Siatkówka

Sparing: Lechia Tomaszów Mazowiecki 3-1 Legia Warszawa

Piątek, 5 lutego 2021 r. 22:35 Woytek

Wykorzystując przerwę w rozrywkach ligowych siatkarze Legii rozegrali wyjazdowy sparingowy mecz z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Lepsi okazali się w nim pierwszoligowcy, którzy wygrali trzy sety kolejno do 21, 20 i 29. Dodatkowo rozegrany został czwarty set, w nim "Wojskowi" zwyciężyli do 22.



Do zmagań ligowych drużyna Mateusza Mielnika wróci za w przyszły weekend, kiedy to zmierzy się w Grodzisku Mazowieckim ze Spartą. Mecz zaplanowano na sobotę, pocztąek o godzinie 18.



Sparing: Lechia Tomaszów Mazowiecki 3-1 Legia Warszawa

Sety: 25-21, 25-20, 31-29, 22-25



Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka