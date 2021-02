Legia Warszawa we współpracy ze sponsorem technicznym klubu, firmą adidas, wypuściła do sprzedaży nowy trzeci komplet meczowy w kolorze czerwonym. Koszulka nie jest jednak jednolita - front zdobią pionowe pasy w odcieniach krwistej czerwieni i burgundu. W tej samej kolorystyce utrzymane są spodenki i getry. W takim zestawieniu kolorystycznym zawodnicy wystąpią w dzisiejszym meczu z Rakowem Częstochowa. Tradycyjnie na piersi znajduje się czarna "eLka" w kółeczku. Nowe koszulki możecie kupować od dziś w Legia FanStore i w sklepie internetowym sklep.legia.com . Koszulki zostały zapakowane w okolicznościowe pudełko sygnowane indywidualnym numerem i są dostępne w dwóch wersjach – 1000 sztuk edycji limitowanej oraz dodatkowe 100 egzemplarzy w edycji kolekcjonerskiej z autografami zawodników pierwszej drużyny. Cena koszulki z edycji limitowanej to 349 zł , a z edycji kolekcjonerskiej to 399 zł . Wszyscy karnetowicze otrzymali podwojoną zniżkę na zakup trzeciej koszulki -20%. Produkt wykonano z poliestru i wyposażono w technologię AEROREADY, która skutecznie odprowadza wilgoć, zapewnia lepszą wentylację oraz powoduje, że koszulki zachowują lekkość nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Jednocześnie ruszyła kampania promocyjna nowego kompletu meczowego pod hasłem "Tysiąc powodów do dumy". Obejmuje ona dedykowany spot video oraz sesję zdjęciową i jest produkcją własną klubu. Głównym bohaterem kampanii jest ofensywny pomocnik Legii Warszawa Bartosz Kapustka. Historie stanowiące tło kampanii oraz symboliczne hasło podkreślają, że niezależnie od sytuacji każdy kibic Legii Warszawa ma tysiąc powodów do dumy.

Trener Bramkarzy - 4 minuty temu, *.vectranet.pl GDZIE SĄ TRANSFERY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Promocja jakiś badziewnych koszulek, których zdjęcia wyciekły zresztą dwa dni przed promocją, kwintesencja profesjonalizmu Legii w ostatnim czasie. DRAMAT.

GDZIE SĄ TRANSFERT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Sa - 27 minut temu, *.chello.pl Koszulka super ale słaby moment na takie akcje.



Drużyna gra padake, transferów nie ma, klub grubo pod kreska a oni z pompa prezentują trzecia koszulkę... odpowiedz

Mdread - 33 minuty temu, *.virginm.net Ostatnio to kazdy komlplet z innej parafii tzn. z innej linii. Biale niby camo, zielone niby matrix a teraz czerwone w paski. W wiekszosci klubow kazdy komplet jest do siebie podobny a my zbieramy jakies resztki z roznych kolekcjii.

odpowiedz

Marek Skwarek - 11 minut temu, *.play-internet.pl @Mdread: Jest dokładnie odwrotnie, niż piszesz. Aktualne trendy są takie, aby dodatkowe komplety strojów były nie tylko w zupełnie innym wzorze, ale często w całkowicie odjazdowym kolorze, często zupełnie oderwanym od barw klubowych. Stroje różowe, pomarańczowe, jaskrawe żółte... itp. Takie są obecnie trendy. No i podobnie mamy w Legii. Trzy kolory - trzy zupełnie inne wzory. Każdy ma swój unikalny charakter. odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pincet plus sponsorem a w klubie kasy nie ma? odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl Loczek !!! Dawaj teraz wkłady do tych koszulek,, bo dobrych zawodników raczej nie załatwisz.............. odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl A gdzie nowi zawodnicy do tych koszulek ???

Same koszulki nie grają !!!

Loczek !!! Gdzie te transfery ??? Na tapecie je masz ????? odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Nie wiem gdzie Wy widzicie Wisłę..Widział ktoś wiślaka w pasiastej koszulce? odpowiedz

Opoor - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jednym słowem, zajebiste!!! odpowiedz

Wiem co mówię - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co za dno odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.virginm.net Hahahaha jak nie czarne polonijne to wislackie. Co to sie ku...a dzieje !! Niedorzecznosc!! odpowiedz

Smigol - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl 349 zł.........koszulka Milanu 389 zł, Bayernu Monachium 299 zł....nic tylko brać kredyt i kupić koszulkę odpowiedz

xyz - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jedne z ciekawszych koszulek w ostatnich latach, dla mnie 10/10. A jak ktoś woli jak graliśmy w pożyczonych/kupionych od Celticu to jego sprawa. odpowiedz

Hutr - 1 godzinę temu, *.chello.pl @xyz:

co ty pier****sz? odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.ilabs.pl Milan? Wisla? Widzew? MU? odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Koszulki zaiste piękne, żeby tylko kopacze zagrali na ich miarę odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mi się podobają :) Real gra w różowych i nikt nie robi afery. Marketing odpowiedz

Elquatro - 50 minut temu, *.chello.pl @Kamil: gdzie Rzym a gdzie Krym odpowiedz

OIF - 2 godziny temu, *.orange.pl A mi się podobają, są kapitalne odpowiedz

Sfinansowano z 500 PLUS - 2 godziny temu, *.chello.pl ...prezesa Miodulskiego "inwestycji w Legię" ciąg dalszy... odpowiedz

Chris - 2 godziny temu, *.lycamobile.pl Kapustka wrócił do Cracovii. odpowiedz

Echhh - 2 godziny temu, *.chello.pl Proponuje jeszcze wersje alternatywna z biala gwiazda zamiast elki. To moze uda sie sprzedac w krakowie. odpowiedz

Pablo33 - 2 godziny temu, *.ziggo.nl Niektórych to ciężko zadowolić, jakby narzekanie mieli wpisane w DNA... :) Te koszulki moim zdaniem najfajniejsze od kilku lat. Brakowało koloru, który przecież Legia ma w barwach. Zawsze można też znaleźć skojarzenie z innym klubem, bo w końcu ich jest tak wiele. Mi się podoba, teraz odwzorować tę jakość na boisku! ;) odpowiedz

Nowe logo dla nikogo - 2 godziny temu, *.chello.pl Franka Smudy/ Czesława Michniewicza Czerwona Armia

odpowiedz

Łukasz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Koszulki są, ale nie ma zawodników. Gdzie transfery do klubu? odpowiedz

zaba285 - 2 godziny temu, *.116.118 w kolejnym sezonie niech będą niebieskie - będziemy Interem...... odpowiedz

RTS? - 2 godziny temu, *.chello.pl Naprzód Czerwoni Chłopcy??? odpowiedz

Pacz - 40 minut temu, *.t-mobile.pl @RTS?: To jest TRZECI komplet. Pierwszy (domowy) jest biały, drugi - zielony. odpowiedz

Kryniek76 - 2 godziny temu, *.plus.pl A nie ma w drużynie prawdziwego Legionisty aby promować koszulkę? odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Kryniek76: Są np. nasza gwiazda pseudo Kupon. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie no tylko 349 zł za koszulkę Milanu z Kapustką. Za tanio. Tak się zastanawiam z którą legendą zakupić Wieteska czy Jędrzejczyk.? odpowiedz

Dziqu - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Koszulkami porażek z Stalą i Podbeskidziem nie dacie rady zakryć... Czekamy na porządną grę na boisku a nie aparycje i wygląd zawodników... odpowiedz

Maaciekw - 2 godziny temu, *.orange.pl ej, nawet spoko wyszły te koszulki, mogliby zrobić jeszcze analogiczne zielone i białe na przyszły sezon odpowiedz

Mamut - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wygląda jak AC Milan odpowiedz

ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie mogę się doczekać trzeciego kompletu w kolorze niebieskim. Wtedy dopełni się obraz profanacji barw klubowych (po szarym i czarnym).



A przecież można inaczej! Od lat apeluję o faktyczne odwołanie się do tradycji wojskowych i wzór moro (w Napoli i Śląsku pozytywnie rozpatrzono te pomysł i udowodniono, że można), ew. barwy Warszawy: żółte koszulki + czerwone spodenki. odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl @ding: Mogę spytać gdzie apelujesz? Jeżeli tylko tutaj no nic dziwnego, że bez efektów. Zresztą i tak każdy pomysł, który nie jest Loczka, ew. jego przydupasa Kucharskiego, nie ma szans na realizację. odpowiedz

Pacz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @ding: Żółty nigdy nie był kolorem Legii, czerwony natomiast - owszem. Pomysł ze wzorem moro bardzo dobry. Nowa koszulka nareszcie ma własny charakter, nie jest tanim wzorem z katalogu z dodanym herbem. odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Adam: Chociażby na łamach NL, gdy wydawana była przez W. Gilera. odpowiedz

Jarek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie podobają mi się te koszulki. Zresztą u siebie powinniśmy grać tylko w białych. Adidas ostatnio nam chłam produkuje. W następnym sezonie edycja limitowana czerwień z brązem ! Mioduski won ! odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.net.pl Acha... niech to posluzy za caly komentarz odpowiedz

Marek Skwarek - 26 minut temu, *.play-internet.pl @Pawciu: Po słownik, marsz!!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Fajna koszulka. Wkład taki sobie. odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl Ta, znowu coś leżało w piwnicach magazynów adidasa i loczek z radością to przyjął. odpowiedz

Mioduch patataj! - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dziękuję za tą wiślacką koszulke kolejny wstyd i kompromitacja. Won z Legii amatorzy! odpowiedz

Legia Zie(L)onka - 3 godziny temu, *.chello.pl To jest jakiś ku...a dramat odpowiedz

Qwerty - 3 godziny temu, *.supermedia.pl Tysiąc powodów do dumy z powodu braku transferów, jaka to jest wydmuszka za rządów Pudelskiego to aż oczy szczypią... merchandising tylko, a sport po macoszemu odpowiedz

