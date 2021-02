Jasur Jakszibojew wzmocni Legię?

Według najnowszych informacji portalu meczyki.pl Legia pracuje nad dwoma transferami - środkowego obrońcy i skrzydłowego. Bliski trafienia na Łazienkowską jest Jasur Jakszibojew . 23-letni Uzbek jest napastnikiem, mogącym występować także na skrzydłach. W 2020 roku zdobył 16 bramek w 27 meczach. W rundzie wiosennej występował w Energetiku Mińsk, a jesienią przeniósł się do Szachtiora Soligorsk, z którym wywalczył mistrzostwo Białorusi. Do obu tych klubów był wypożyczany z Pakhtakora Taszkent. Jego kontrakt z obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku. Legia ma kupić Jakszibojewa, a zawodnik ma pojawić się w Warszawie w przyszłym tygodniu.

Mg - 27 minut temu, *.plus.pl Wygląda ciekawie . Najlepszy piłkarz ligi białoruskiej, roku temu mistrz Azji U23 i jeden lepszych piłkarzy. odpowiedz

Cch - 36 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl A kim jest ten obrońca? odpowiedz

Pusia - 54 minuty temu, *.vectranet.pl Brakuje Mongoła... odpowiedz

Alex Bielany - 37 minut temu, *.centertel.pl @Pusia: 10/10 :-)

i Pigmeja

odpowiedz

Tommy - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl Ponoć ci co zaginęli na K2 są blisko Legii. Kucharski wysłał ekipę ratunkowa żeby od razu podpisać kontrakty odpowiedz

Mojo jojo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl myśle ze kałnawardze był by lepszy jest do kupienia z palete kaszanki! odpowiedz

Kaprykos - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Mojo jojo: to Kałmanawardze, a nie Kałnawardze kolega myli zawodników;) odpowiedz

Lipa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ciekawy ,mocno rozwinięty piłkarsko kierunek.Jeszcze tylko stoper z rozbójnistanu i mistrz obroniony. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.203.50 @Lipa: rozwaliłeś system tym rozbójnistanem. Przynajmniej poprawiłeś mi humor przed dzisiejszym meczem :) odpowiedz

1909 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Miekiszon. Nic zimą się nie wydarzy nikt nie przyjdzie może ktoś odejdzie odpowiedz

heheszek - 1 godzinę temu, *.tvksmp.pl Jaszczur jak Szybowiec odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl Oby to nie był tylko wkład do nowej koszulki Legii............ odpowiedz

123 - 1 godzinę temu, *.247.90 Podobno Kucharski wyslał kolejnych skautow na stepy Mongolii...

Bedzie sie dzialo :) odpowiedz

Opoor - 1 godzinę temu, *.chello.pl To będzie nowy Kocur Ażsięboje zobaczycie odpowiedz

Mg - 2 godziny temu, *.plus.pl https://igol.pl/jasur-yakhshiboev/ odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To jest ta droga mlody 23 lata na 2-3 lata a potem sprzedaż. A nie pryki 30 letnie do LTC legijnej twierdzy chorych (kante Lopez Rocha itd) odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie przejdzie testów odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl Meczyki.pl... To już lepiej opierać się na doniesieniach z magiel.com. odpowiedz

AliMario - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak na razie "wzmocniono" kolor koszulek ...a tak naprawdę, na czym ma polegać wzmocnienie? jedynie to będzie dotyczyło wzmocnienia kasty osobistej pensji....ja nie mam przecuw by ten człowiek miał dla siebie pieniążków ale skoro nie zna się na sporcie niech odejdzie honorowo a nie zatruwa środowisko !!! odpowiedz

malec - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Taki trochę egzotyczny ten transfer ale statystyki człowiek ma naprawdę dobre także może warto spróbować odpowiedz

Andrze7 - 3 godziny temu, *.154.148 Aby twierdzi że wzmocni Legię trzeba zaczekać jaki poziom reprezentuje i co pokaże w rundzie wiosennej a nie pisać w ciemno że wzmocni. To nie Ronaldo czy Mesii aby być pewnym że wzmocni. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net meczyki.pl już tylko w tym tygodniu ze trzy razy ogłaszały sprzedaż Legii przez Mioduskiego i z 5x powrót Grosickiego... źródło żadne...

Pożyjemy zobaczymy...

Tak czy inaczej wzmocnień trzeba na miesiąc temu...

odpowiedz

Kubaa - 3 godziny temu, *.centertel.pl Według flashscore strzelil 18 bramek bo jeszcze puchar no i 5 asyst mial takze statsy nieźle. Byli juz z tej ligi niezli gracze kriviec np. odpowiedz

Echhh - 3 godziny temu, *.chello.pl 16 bramek w 27 meczach, gdzie ??? W lidze amatorskiej czy w FIFE ??? Chociaz nasza liga tez jest amatorska, wiec moze sie sprawdzi. Grunt ze Kucharski ma trzech na tapecie. Jeszcze tylko 3-4 miesiace i ktos w koncu podpisze kontrakt. Co prawda bedzie sie musial odbudowac, ale zawsze. odpowiedz

369 - 3 godziny temu, *.centertel.pl z innej ligi, nikt nie przyjdzie

Trzeba brać odpowiedz

Witkongo - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Brzmi jak Ziomek Borata :) odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Niech się nazywa jak chce i wygląda jak chce. Ważne żeby dobrze grał w piłkę. odpowiedz

Kuj-pom - 3 godziny temu, *.smgr.pl Całkiem fajne statystyki w mocniejszej od naszej lidze a tu już jęki i płacze . Nie, nie stać Legii na Messiego czy Ronaldo. odpowiedz

grwg - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Kuj-pom: po czym wnioskujesz że mocniejszej? odpowiedz

Piasek - 3 godziny temu, *.inetia.pl @grwg: Po rankingu UEFA, liga białoruska jest wyżej od naszej odpowiedz

Kuj-pom - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @grwg: ranking mówi wiele. odpowiedz

Krecik - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kuj-pom: Ranking nie ma takiego znaczenia biorąc pod uwagę że praktycznie wszystkie punkty uzyskane przez Białoruś w Europie wypracowało BATE Borysów. Oprócz tego jeszcze kilka ekip coś chce osiągnąć w lidze a reszta to poziom niżej. odpowiedz

zaba285 - 1 godzinę temu, *.116.118 @Krecik: jakby nie patrzył to zdobył ze swoją drużyną mistrzostwo Białorusi co oznacza że mocne BATE Borysów zostało w tyle



czy to wzmocnienie ciężko powiedzieć, ale jak radzi sobie dobrze w tamtej lidze to w naszej też powinno być dobrze bo poziomem są podobne odpowiedz

hahaha - 3 godziny temu, *.tvtom.pl skąd oni ich wyszukują, hit, pudel co Ty robisz z tym klubem odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.centertel.pl @hahaha: a ty kogo byś zakupił nie mając hajsu na transfer ? odpowiedz

Johny - 3 godziny temu, *.chello.pl @hahaha: Ja prdl....... 1 mecz bez kibiców to minimum strata 2mln zł - 500 tys E. Zobacz ile zagralismy meczów bez kibiców. Spokojnie moglibyśmy kupić z 5 piłkarzy po 500 tys E z pensją po 500tys E......... zdajcie sobie ludzie sprawę z tego co się dzieje w czasie COVID........ odpowiedz

Zenek - 3 godziny temu, *.plus.pl @Johny: Bardzo trafny komentarz. Niektórzy myślą, że kasa to sama wpada na konto jak w Football Managerze... Ciekawe ilu marudzących kibiców przekazało darowiznę na fundusz transferowy. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Johny: Dzieje sie to, co i przed. Tak sie dzieje od lat 5. Nie rznij glupa. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Zenek: Skonczyles Zenek spiewac kicze, to teraz walisz podobnej jakosci komentarze. Nie masz kasy, nie bierz sie za prowadzenie klubu pilkarskiego. Dosc rzniecia glupa. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Autor: Idz na centralny, pomoz Darkowi zbierac na Grosika. Peron 3, bedzie do 18. odpowiedz

Www - 2 godziny temu, *.chello.pl @Autor: jak bym nie miał hajsu na transfery to bym sprzedał klub odpowiedz

Johny - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Www: rozumiem kupujesz? Bo kazdy to pisze żeby sprzedac. Polowa klubów ekstraklasy jest do wzięcia za grosze i z 10% długów jakie ma legia. Jakbym miał inwestować w ten biznes to predzej bym wziął kazdy inny klub. Ale w PL ciezko zarobic na piłce..... stad pewbie ta kolejka chetnych do inwestycji w polski futbol. W dupach sie Wam przewraca od tych sukcesów typu mistrzostwo co rok. Ale spokojnie zaraz się skończy bo kasa zawsze się na wyniki przekłada- jak nie od razu to po paru miesiącach/latach. Wtedy będzie jaki to Mioduski byl super i Mioduski wróć...... szkoda w ogole prowadzić rozmowy z tak pustymi ludźmi bez podstaw o prawach ekonomii. odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Johny:

A kogo takego kupiliśmy w latach 2017-20 przed pandemia słucham poziom naiwności niektórych powala z nóg odpowiedz

Agra - 3 godziny temu, *.120.225 Brac. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Agra: Do polecania dobrych skrzydłowych Salvador, to Ty akurat ostatni jesteś. odpowiedz

w@chello.pl - 1 godzinę temu, *.chello.pl tylko jakoś w Lidze Portugalskiej Agra pogrywa odpowiedz

