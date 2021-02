Kontuzja Igora Lewczuka. Jedenastka na Raków

W wyjściowej jedenastce Legii na mecz z Rakowem zaszły dwie zmiany. Igora Lewczuka zastąpił Mateusz Wieteska, a w miejsce Josipa Juranovicia zobaczymy Artura Jędrzejczyka. Lewczuk doznał urazu mięśnia czworogłowego uda. Szacowany czas leczenia to około trzy tygodnie. Legia rozpocznie w składzie: Boruc - Jędrzejczyk, Wieteska, Hołownia, Mladenović - Wszołek, Andre Martins, Slisz, Kapustka, Luquinhas - Pekhart Niewykluczone, że pierwszy raz drużyna zagra trójką obrońców.

Pierwszy - 8 minut temu, *.75.50 Jaki jest kurs na Raków? Ile karnych Jędza musi zrobić? odpowiedz

1909 - 13 minut temu, *.plus.pl Szpital Legia Warszawa czekam aż CZESIO będzie miał kontuzje typu zawał... NIE WIERZĘ ŻE TO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ... odpowiedz

Johny Mc Kayne - 15 minut temu, *.vectranet.pl Jestem pełen obaw 0-3 odpowiedz

Wolfik - 26 minut temu, *.mm.pl Jak zagramy 3-ma obrońcami z nieruchawym Wieteską w środku i Jędzą na PO to za jednym zamachem odetniemy sobie jedno skrzydło i nakręcimy szybkich pomocników Rakowa. Znaczy w dupę... odpowiedz

Tak na marginesie - 35 minut temu, *.co.uk Może ktoś powie Czesiowi żeby nie wystawiał liquynhiasa do końca okienka, tak na wszelki wypadek żeby było kim sezon dograć odpowiedz

Gibbons - 35 minut temu, *.chello.pl szkoda nerwów; lepiej iść na spacer przed snem odpowiedz

Typ - 53 minuty temu, *.play-internet.pl Mecz bez obrony

1-2 w plecy odpowiedz

