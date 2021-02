Kontuzja Martinsa

Andre Martins doznał kontuzji w meczu z Rakowem Częstochowa. Pomocnik musiał zejść z boiska w 50. minucie, a opuszczając je, wyraźnie utykał. Jego miejsce zajął Rafael Lopes . Ewentualna absencja Portugalczyka w kolejnych spotkaniach byłaby poważnym ciosem dla Legii, która ma duże kłopoty kadrowe. Już przed sobotnim starciem trener Michniewicz miał bowiem do dyspozycji ledwie 16 piłkarzy. - Andre Martins już w przerwie zgłosił uraz przywodziciela. Szykowaliśmy zmianę, ale poprosił, żeby jeszcze spróbować, że może da radę grać z bólem. Okazało się, że jednak nie może grać - powiedział na konferencji pomeczowej trener Czesław Michniewicz. - Liczę, że Andre będzie zdrowy, jeśli nie na wtorkowy mecz, to na spotkanie w Białymstoku - dodał.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Arek - 55 minut temu, *.tpnet.pl No niestety. Teraz takie te boiska, że kontuzje będą. A kołderka króciutka u nas jak w 96 r. Darek Solnica byłby jak znalazł:) odpowiedz

Phoenix(L)k - 43 minuty temu, *.chello.pl @Arek:



NIGDY WIĘCEJ TAKIEGO SEZONU!!



Jasne - zajęliśmy drugie miejsce... po porażce w wiadomo którym meczu... odpowiedz

Arc - 25 minut temu, *.t-mobile.pl Tetaz mamy Cholewiaka odpowiedz

Mrok - 1 godzinę temu, *.chello.pl Może Kucharski niech zagra, przynajmniej łączy go z piłką nazwisko bo spaniel to się nawet na słupek nie nada. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.