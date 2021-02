Debiut Kisiela w Legii

W spotkaniu z Rakowem Częstochowa w pierwszej drużynie Legii zadebiutował Jakub Kisiel . Pomocnik pojawił się na boisku na ostatnie minuty, kiedy zmienił Luquinhasa . Zawodnik dzień przed meczem obchodził swoje 18. urodziny, więc trener Michniewicz obdarował go tym samym niezwykłym prezentem. Kisiel gra jako środkowy pomocnik. Przygodę z piłką rozpoczął w Nadnarwiance Pułtusk, a od sezonu 2016/17 grał w Polonii. Kontrakt z Legią podpisał przed rokiem, kiedy zasilił rezerwy aktualnego mistrza Polski. - Jakub Kisiel zasłużył na debiut i nie jest to prezent na urodziny, które miał wczoraj. Myśleliśmy już o nim w kontekście meczu w Bielsku, że może dostać swoją szansę przy sprzyjających okolicznościach. Bardzo fajnie wprowadził się do drużyny. Jeszcze rok temu grał w juniorach U-17. Szybko przeskoczył do drugiej drużyny, gdzie prezentował się dobrze. Pokazał się z dobrej strony w Dubaju - podsumował jego występ trener Legii, Czesław Michniewicz. fot. Hagi / Legionisci.com

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Janusz - 31 minut temu, *.chello.pl Cis wspólnego z dziewczynami za miedzy mi sie kojarzy .. odpowiedz

1909 - 11 minut temu, *.plus.pl @Janusz: tak jak Wszołek ale obrali dobra drogę lepiej późno niż wcale (L) odpowiedz

Gienek - 39 minut temu, *.surfer.at Piłkarzem robiącym dobrą robotę jest Ślisz , bardzo pożyteczny w destrukcji , starający się zagrać "mądrą" piłkę po odbiorze ... odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Powodzenia może być w duecie że Sliszem. 2-4 lata grania u nas jak będzie się rozwijał A potencjał jest. odpowiedz

zaraz - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl do oceny piłkarzy za mecz zamiast Kisiela (3 minuty co tu oceniać) dajcie Joela, od razu 6 za to, ze nie wstał z ławy, w sumie może lepiej 5 bo zawsze miejsce zajmował odpowiedz

KibicL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Żeby się tylko nie okazało, że jest to siódma woda po kisielu! odpowiedz

WL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Zdrowia i dobrej gry ! Powodzenia !!! odpowiedz

1909 - 3 godziny temu, *.plus.pl No i takich nam potrzeba. Panie Kisiel pamiętaj że już jesteś dorosły... Prezent na 18-tke lepszy niż najlepsze porche wielu o takim marzy ale dostają tylko najlepsi... Trenuj trenuj trenuj... Wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin sukcesow

Z Legia i w życiu prywatnym. Wymarzony debiut tylko nie od(L) eć :) odpowiedz

:) - 29 minut temu, *.chello.pl @1909 : ty już odleciałeś jak widziałeś porsche na 18tke gdzies odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.