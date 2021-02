Jubileusze Jędrzejczyka i Wszołka

Artur Jędrzejczyk i Paweł Wszołek znaleźli się w wyjściowej jedenastce Legii na mecz z Wisłą Płock. Dla tego pierwszego będzie to dwusetny występ na boiskach Ekstraklasy w barwach stołecznego klubu, a dla drugiego 50. mecz ogółem w drużynie z Warszawy. Przed meczem z Wisłą Płock kapitan Legii miał na swoim koncie łącznie 270 występów w Legii i 9 strzelonych bramek. Wszołek w 49 spotkaniach 10 razy pokonał bramkarza rywali.

Kolin - 7 minut temu, *.chello.pl Jędrzejczyk rezerwy Wieteska WON z klubu odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl cytuję-Dla tego pierwszego będzie to dwusetny występ na boiskach Ekstraklasy w barwach stołecznego klubu...to o JĘDZY...następne zdanie,też o Jędzy - Przed meczem z Wisłą Płock kapitan Legii miał na swoim koncie 270 występów w Legii ...nastąpiło zagięcie czasoprzestrzeni... odpowiedz

Bućko - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @robochłop: czego nie rozumiesz? Ma też mecze w pucharach. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Ciekawe czy kapitan uczci swój występ jakim babolem lub chociaż solidnym łokciem? odpowiedz

