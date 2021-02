Raport kartkowy przed meczem z Wisłą Płock

+ dodaj komentarz

Patrzac na terminarz to dobrze by było gdyby nikt się (z tych co maja po 3 zolte) jutro nie wykartkowal bo później gornik-wyjazd, slask-wyjazd i dopiero we wrocku mogą, bo potem mecz z teoretycznie najslabsza druzyna z najbliższych meczy bo z warta, a potem znow schody zaglebie-wyjazd, Pogon (być może najważniejszy mecz w sezonie) ważne, ze u siebie chociaż u nas to nasi mało punktów zdobywają, lach-wyjazd, który na nas się zmotywuje i piast-wyjazd potem już latwiej, chyba ze skisla będzie trzymać poziom to z nimi ciężej.

Tak wiem, ze wypisałem wiekszosc terminarza naszego i do tego wiekszosc jako ciężkich przeciwnikow (procz warty), ale tak to wygląda przy naszej formie, wiadomo do meczu np: z Pogonia może dużo się zmienić, jeśli chodzi o tabele w końcu to Polska liga, ale obecnie wygląda to tak nie inaczej, a forma naszych nie porywa ( glownie ofensywa, która bez Pekharta wygląda fatalnie) może ktorys z nowych wejdzie i zagra dobrze, ale na dzień dzisiejszy tak to widze

