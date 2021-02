Malarz: Chciałbym, żebyśmy sprawili niespodziankę

Poniedziałek, 8 lutego 2021 r. 13:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Chciałbym, żebyśmy sprawili niespodziankę w meczu z Legią. Po to trenujemy. To fajny mecz. Chcielibyśmy zacząć ten rok jak najlepiej i jest ku temu okazja. Czeka nas spotkanie z Legią Warszawa - to dodatkowa motywacja, żeby się pokazać. Wiemy, o co gramy. Nie odpuszczamy pucharu, nie chcemy go traktować jako przygodę, ale przejść dalej. Zrobimy wszystko, żeby wygrać i awansować do kolejnej rundy. Będzie to jednak takie przetarcie przed ligą, która jest dla nas najważniejsza. Mamy cel do zrealizowania - awans do Ekstraklasy - mówi przed spotkaniem 1/8 finału Pucharu Polski bramkarz ŁKS-u Łódź, Arkadiusz Malarz.



- Jestem kibicem Legii, będę, i to się nie zmieni. Trzymam mocno kciuki za Legię, ale ŁKS to teraz moja drużyna i chcę z nią zwyciężać. Sympatia musi zejść na bok. Każdy z nas chce dawać z siebie jak najwięcej.