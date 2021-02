Jędrzejczyk: Dużo pracowaliśmy nad nowym systemem

Niedziela, 7 lutego 2021 r.

- Nie był to łatwy mecz. Ciężko czasami było wyjść spod pressingu, próbowaliśmy rozgrywać - wychodziło to momentami fajnie. Wykorzystaliśmy sytuacje, które mieliśmy. Cieszymy się, bo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, po porażce w Bielsku-Białej - powiedział po meczu kapitan drużyny Artur Jędrzejczyk.



- W tygodniu dużo pracowaliśmy nad nowym systemem. Wyglądało to w miarę OK. Ciężko mi teraz ocenić jak czujemy się w nowym ustawieniu, bo to był nasz pierwszy mecz. Jeżeli tak będziemy grać i go szlifować, to z meczu na mecz będzie lepiej. W meczu z Rakowem broniliśmy się fajnie - dodał.