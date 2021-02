Transfer z Dynama Kijów do Legii?

Legia Warszawa prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania środkowego obrońcy. Mocnym kandydatem do gry w drużynie mistrzów Polski jest Artem Szabanow . 28-letni Ukrainiec od 3 lat występuje w Dynamie Kijów. Jego wartość szacowana jest przez transfermarkt na 1,5 mln euro, ale kontrakt z wicemistrzem Ukrainy obowiązuje do 31 grudnia 2021 roku. Szabanow jest lewonożnym zawodnikiem, a gracz o takim profilu poszukuje Czesław Michniewicz. Sztab Legii miał okazję przyjrzeć się mu podczas styczniowego sparingu z Dynamem w Dubaju, Szabanow zagrał w pierwszej połowie. W obecnym sezonie nie pograł zbyt dużo. Na koncie ma jeden mecz w Lidze Mistrzów przeciwko Barcelonie oraz jedno spotkanie ligowe z Szachtarem Donieck. Poza tym najczęściej nie było go w kadrze meczowej z powodu urazów lub siedział na ławce rezerwowych. W sezonie 2019/20 był podstawowym środkowym obrońcą Dynama, rozegrał 35 spotkań i zdobył trzy gole. W sezonie 2018/19 22 razy pojawił się na boisku. Wcześniej reprezentował inne ukraińskie zespoły: Olimpik Donieck, Stal Kamieńskie, Wołyń Łuck i Arsenał Kijów. fot. Hagi / Legionisci.com

1909 - 5 minut temu, *.plus.pl Miekiszon!!! Mamy dobry plastyczny skład wzmocnień bym szukał na ławce trenerskiej odpowiedz

będziedobrze - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl AS do Legii? Brać go ; - ) odpowiedz

???? - 25 minut temu, *.plus.pl Jak na moje Holownia robi robotę, dac mu czas i szansę i może być z niego pociecha na dodatek dobry wiek odpowiedz

:) - 32 minuty temu, *.chello.pl Przecież Hołownia dobrze zagrał odpowiedz

Pomidor - 32 minuty temu, *.chello.pl Ogórek !! odpowiedz

Adam - 34 minuty temu, *.orange.pl Teoretycznie bardzo ciekawy ruch, choć nieco martwi jego "przebieg" w ostatnim roku. Urazowy? odpowiedz

Marcin - 34 minuty temu, *.play-internet.pl Nie brać banderowca do Legii. Wystarczająco ich na każdym kroku wszędzie. Jeszcze by po otwarciu stadionów ukraincy zaczeli przychodzić na mecze i kto by chciał dopingować razem z nimi z trybun ? odpowiedz

Adam - 25 minut temu, *.chello.pl @Marcin: ogarnij się ziomek.

odpowiedz

Ech - 24 minuty temu, *.swisscom.ch @Marcin: najlepiej bedzie jak przedłużysz sobie kwarantannę i po otwarciu stadionu bedziesz ogladal mecze w TV sam z soba i swoim nacjonalizmem odpowiedz

Sebo(L) - 15 minut temu, *.master.pl @Marcin: zmień chłopaczyno dilera bo Ci za mocny towar wciska. odpowiedz

