W Zakopanem odbyły się mistrzostwa Polski młodzików w łyżwiarstwie szybkim. Nasz klub reprezentowały trzy zawodniczki, dla których był to debiut w zawodach tej rangi. Gabriela Puczen, Zuzanna Bartczak i Helena Barszczewska zdobyły sporo doświadczenia na przyszłość, rywalizując na dystansach 500 i 1000 metrów. Wyniki legionistek na MP młodziczek: 500m: 29. Gabriela Puczen 50,15s, 31. Zuzanna Bartczak 50,64s, 43. Helena Barszczewska 55,30s 1000m: 27. Gabriela Puczen 1:43.96 min., 41. Zuzanna Bartczak 1:50.25 min., 44. Helena Barszczewska 1:56.34 min. 500m: 29. Gabriela Puczen 50,18s, 44. Helena Barszczewska 54,98s, 49. Zuzanna Bartczak 1:05.34 min. 4 okrążenia (bieg drużynowy): 11. Legia (9. Helena Barszczewska, 28. Gabriela Puczen, 34. Zuzanna Bartczak) 3:00.27 min.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.