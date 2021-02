Legioniści obdarowali szpital dziecięcy

Kibice Legii z Bielan i Łomianek przekazali upominki w postaci spinnerów, naklejek i albumów, pacjentom szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. "To z pewnością zapewni atrakcje naszym pacjentom oraz umili czas spędzony w naszym Szpitalu. Wyrażamy swoją wdzięczność za okazaną życzliwość, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy. Jesteście wspaniali, dziękujemy, że zawsze pamiętacie o nas" - dziękują pracownicy szpitala w Dziekanowie.

Mądrala 0,7 - 1 godzinę temu, *.246.2 Najlepsi z Najlepszych odpowiedz

Mądrala 0,7 - 2 godziny temu, *.246.2 Najlepsi z Najlepszych ! odpowiedz

