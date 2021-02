Polski Związek Piłki Nożnej ustalił obsadę sędziowską spotkań 1/8 finału Pucharu Polski. Mecz ŁKS Łódź - Legia Warszawa poprowadzi Tomasz Wajda z Żywca. Na liniach pomagać mu będą Krzysztof Myrmus i Andrzej Zbytniewski, sędzią technicznym będzie Jarosław Przybył. W wozie VAR natomiast zasiądą Bartosz Frankowski i Arkadiusz Kamil Wójcik. Spotkanie ŁKS - Legia rozpocznie się we wtorek o godzinie 20:30.

MARKUS od 51 LAT Legia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl W naszej lidze poziom SĘDZIOWANIA u większości sędziów to istna PARODIA razem z ich szefem odpowiedz

Zdzicho - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @MARKUS od 51 LAT Legia : to chyba kolego nie jesteś w temacie.... na sedziowaniu i medycynie zna sie kazdy hehe

Wajda akurat nie jest top ale większosc mamy dobrych odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Zdzicho: MYLISZ się kolego , nie chce operować FAKTAMI, odpowiedz

Władeczek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Będzie faken dramat wyreżyserowany przez T. Wajdę, scenariusz D. Mioduski, realizacja Cz. Michniewicz, efekty specjalne N. S. Gościnnie wystąpi Pan Lucjan Brychczy. odpowiedz

Bierrut - 4 godziny temu, *.com.pl @Władeczek: ręce precz od Pana Lucjana odpowiedz

SEBO(L) - 7 godzin temu, *.centertel.pl Czyżby reżyserowana dramaturgia...? ;) odpowiedz

Wolfik - 7 godzin temu, *.mm.pl Oby nie brał się za "kręcenie" jak jego znamienity imiennik. odpowiedz

ding - 7 godzin temu, *.chello.pl Jakiego meczu? Odwołają przez śnieg! odpowiedz

Bierrut - 8 godzin temu, *.centertel.pl Sędziował pamiętne spotkanie z babą jagą - przerwane po I połowie. Nie czuje ducha gry, nie stosuje korzyści odpowiedz

