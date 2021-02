64. urodziny Roberta Chabelskiego

Poniedziałek, 8 lutego 2021 r. 12:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Z okazji 64. urodzin Roberta Chabelskiego, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia obecnemu prezesowi sekcji koszykówki Legii Warszawa, który jest związany z naszym klubem od przeszło pół wieku.



Popularny "Chabel" do Legii trafił w 1970 roku i przez kilkanaście lat reprezentował barwy naszego klubu jako zawodnik. Z krótką przerwą na pobyt w zespole z Pruszkowa. W pierwszym zespole Legii występował od 1977 do 1994 roku. Później w legijnej sekcji koszykówki pełnił rolę kierownika, trenera (zarówno pierwszej drużyny, jak i grup młodzieżowych), a od kilku lat (od roku 2014) jest prezesem zarządu naszego klubu. Jako trener miał spory udział w awansie Legii do najwyższej klasy rozgrywkowej w sezonie 1999/2000.



W sezonie 2008/09 zdobył z juniorami Legii brązowy medal Mistrzostw Polski (ostatni jak do tej pory), co było największą niespodzianką turnieju finałowego w Sopocie. Parę lat później, Chabelski został pierwszym trenerem tworzonej od najniższej klasy rozgrywkowej drużyny Legii, która w przyszłości miała nawiązać do dawnych lat świetności. Jako pierwszy trener wprowadził nasz zespół do drugiej ligi, później jako asystent trenera pomógł w awansie do pierwszej ligi oraz ekstraklasy. Obecny jest na niemal każdym spotkaniu na ławce ze sztabem, i swoim doświadczeniem wspiera kolejnych szkoleniowców naszego klubu, a na co dzień służy radą zarówno bardziej doświadczonym zawodnikom, jak i zawodnikom grup młodzieżowych. W 2013 roku włączony został do Galerii Sław koszykarskiej Legii. Nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie sekcji koszykówki Legii Warszawa bez żywej legendy naszego klubu.



"Chabel", sto (L)at!