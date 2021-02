Trener przed meczem

Michniewicz: W Łodzi przyjdzie nam się zmierzyć z trudnymi warunkami

Poniedziałek, 8 lutego 2021 r. 13:43 źródło: Legia Warszawa

- W zależności od tego kim będziemy dysponować i z kim zagramy, zamierzamy zmieniać naszą formację. To wszystko ma być płynne, nie chcemy przywiązywać się do jednego ustawienia - mówi przed meczem Czesław Michniewicz.

- Od początku mówiłem, że chcielibyśmy nauczyć zespół używania kilku formacji tak, by móc zmieniać ją nawet w trakcie meczu. Nie robimy z tego żadnego wydarzenia – chcemy po prostu żeby nasi zawodnicy byli elastyczni i wiedzieli, że w zależności od tego co zadzieje się na placu, możemy pewne rzeczy korygować naszym ustawieniem, a oni zwyczajnie muszą wiedzieć jak się w nim zachować



- Andre Martins przechodzi dziś szczegółowe badania, po których będziemy wiedzieć jak prezentuje się jego stan zdrowotny. Dodatkowo również dzisiaj "Vako" Gwilia został poddany badaniom wysiłkowym po covidzie i jeśli wszystko będzie okej, to od jutra będzie mógł zacząć z nami trenować. Do Łodzi zabieramy jeszcze Skibickiego i młodego Włodarczyka, których również nie było w kadrze na ostatnim spotkaniu. Do zajęć wrócił również Czarek Miszta, także z wyborem młodzieżowca na pewno nie będzie problemu. Decyzję o wyborze składu podejmiemy co prawda w dniu meczu, dziś mamy przed sobą jeszcze jeden trening, który okaże się w tym pomocny. Jest jednak duża szansa, że w Łodzi Czarek zagra.



- Oglądam ŁKS, dziś także miałem okazję przyjrzeć się jego meczom. To zespół, który dobrze funkcjonuje, posiada piłkę przez większość czasu, dobrze ją rozgrywa i ma w tym dużą swobodę. W składzie znajdziemy kilku doświadczonych piłkarzy takich jak Arek Malarz, Maciej Dąbrowski czy Janek Sobociński, który grał u mnie w reprezentacji, Pirulo. Drużyna prezentuje się naprawdę ciekawie i ma dużą szansę na to, by za pół roku znów być w ekstraklasie. Analizując jej spotkania śmiało mogę stwierdzić, że kulturę gry ma na wysokim poziomie.



- Musimy wziąć pod uwagę dwie rzeczy: po pierwsze w sobotę graliśmy mecz na ciężkim boisku, przez co pojawiło się sporo mikrourazów, naciągnięć itp. Oprócz tego w Łodzi przyjdzie nam się zmierzyć z trudnymi warunkami, więc nie tylko chcemy wygrać, ale mamy zrobić to bez jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Dopiero po starciu z ŁKS-em będziemy myśleć o niedzielnym meczu w Białymstoku.