Stawowy: Warunki do gry będą takie same dla dwóch drużyn

Poniedziałek, 8 lutego 2021 r. 15:33 Woytek, źródło: ŁKS Łódź

- Legia jest na tyle silnym klubem, że nawet pewne braki kadrowe nie osłabiają jej siły. Stołeczna drużyna jest w rytmie meczowym, bo grała już dwa mecze o stawkę, co nie znaczy, że może to być naszą wymówką - mówi Wojciech Stawowy, trener ŁKS-u Łódź.



- Jesteśmy przygotowani na różne warianty ze strony Legii. Bez względu na to, czy goście zagrają jak w meczu z Podbeskidziem, Rakowem, czy innym jeszcze. Mój zespół jest dobrze przygotowany pod względem taktycznym i fizycznym. Ta pogoda nie powinna być szokiem, bo od wczoraj aklimatyzujemy się do warunków panujących w Polsce. Warunki do gry będą takie same dla dwóch drużyn. Na pewno ważne są kwestie zdrowotne, bo gra np. na ośnieżonym boisku wiąże się zawsze z ryzykiem.



Kadra na to spotkanie się wykrystalizowała. Oczywiście, są jeszcze drobne znaki zapytania, dotyczące zwłaszcza dwóch pozycji i nad ich obsadą zastanawiamy się teraz wraz z pozostałymi członkami sztabu trenerskiego. Bardzo się cieszę z transferu Ricardinho, bo to zawodnik, który świetnie wkomponowuje się w nasz zespół, biorąc pod uwagę jego profil. Zawodnik bardzo zaawansowany technicznie, uniwersalny, do tego zna polskie realia, więc na pewno wzmocni naszą siłę.