Bezpośrednią transmisję z meczu ŁKS Łódź - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Polsat Sport. Początek spotkania o godzinie 20:30. ŁKS ŁÓDŹ - LEGIA WARSZAWA 1 5.60 X 4.80 2 1.55 Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

MARKUS od 51 LAT Legia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Sędzia dramat , Nasza młodzież to może melodia przyszłości, mecz wymeczony , PEKHARD zachował się jak na boisku szkolnym , Dobrowski powinien mecz skończyć dużo wcześniej plus Sobociński ogólnie widać że mamy bardzo okrojona kadrę tylko wygrana cieszy odpowiedz

Mar - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czesiek powinien w pierwszej połowie " za ucho" wyprowadzić z boiska młodego za te dwie " setki" żeby to zapamoętał na całe życie. Póki jeszcze nie jest zbyt późno. Poza tym faul Dąbrowskiego tylko na żółtą ??? Tylko u nas. odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jak zwykle Wieteska i stres (chociaż wyjątkowo mało dzisiaj) odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl pekhart jak dziecko, musiał go kopnąć jak ja kolegę w przedszkolu, a później żarówki klęcząc wkręcałem, chyba tego nie miał w podstawówce! odpowiedz

boban - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Trzeba przyznać,że ŁKS w tym meczu staje na uszach-grają dużo lepiej od Rakowa stąd problemy Legii.Miejmy nadzieję,że dowieziemy wynik mimo tej czerwieni odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Powrot strategii sa pinto "gramy na 1 bramkowe zwyciestwo". odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Sędzia tragedia... Sobocinski to ze trzy żółte kartki powinien mieć... odpowiedz

koczi - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Skibicki, Miszta najgorsi w drużynie. Młodzi chcieliby gwiazdorami byc ale do tego daleka droga. odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jakich czasów dożyłem żeby drzeć o wynik meczu z 2 go ligowcem. Dramat, czemu w tej drużynie jest tak mało woli walki... Grają tylko jednostki.. odpowiedz

Beny - 2 godziny temu, *.centertel.pl Aco wróć!!!!!! odpowiedz

Tagi - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Najgorszy na placu jest sędzia.

DRAMAT. odpowiedz

Kuba. - 2 godziny temu, *.chello.pl



Krzyżaczek Skibickiego przd bramkarzem,gwiazdor jeden się znalazl.

odpowiedz

kkk - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ostatnio przed meczem z Rakowem pisałem że Luquinhas nie potrafi strzelać na bramkę a ten jakby czytał mojego posta i postanowił mi pokazać ze się mylę:)obym częściej tak się mylił, zwracam honor ps.ale mecz dziadowski i tak,na razie jest 2-2 i może być ciężko z tym awansem z taką grą, oby nie było kompromitacji bo Legia lubi się ostatnio za często kompromitować odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Lyon pokazuje Legii jak sie gra z 2 ligowcem - 4-0 do przerwy. odpowiedz

Zdenerwowany - 2 godziny temu, *.chello.pl



Skibicki pajacowac to możesz sobie w drugiej drużynie.

odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Lopes Skibicki Miszta trzech frajerów odpowiedz

Książę Nocy - 3 godziny temu, *.inetia.pl Po to wszedłeś Chłopie!!!! Ucz się durniu Skibicki... odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net A mnie irytuje Lopes... jak dla mnie gra słabo i tylko łapami macha...

Dziś Skibicki dobitnie pokazuje dlaczego młodzi dostają mało szans, mam jednak nadzieję, że w drugiej połowie się ogarnie...

Był świetny okres między chyba 15 i 38 min gdzie wsiedli na nich i nie wychodzili w zasadzie z połowy tak powinien grać Mistrz Polski z pierwszoligowcem...

W drugiej połowie po zwycięstwo, po puchar, Legio mocno!!!

odpowiedz

Tagi - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Więcej zimnej krwi pod bramką łks'u i będzie dobrze.

Po strzelonej bramce , wkradło się chyba trochę nonszalancji. odpowiedz

Andreas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Powinno być że 4 w bramce malarza A oni się bawią pod bramką odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.chello.pl Od bramki na 1 0 i dwóch kiksach Skibickiego mam przeczucie że odpadniemy w karnych odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.com.pl Pierwsza polowa od 5 minuty bardzo dobra tylko snajpera brakowało. Z drugiej strony, jeden stały fragmrnt dla LKSu i bramka. odpowiedz

mkl - 3 godziny temu, *.amazonaws.com No to po pucharze odpowiedz

BHK - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @mkl: https://ilcirotano.it/hum/video-juv-v-int-it01.html odpowiedz

Mck - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Szok..Ale to ŁKS taki słaby..W końcu ruch jest z przodu a nie ta Stojaca tyczka Pehart i marazm..Troche bardziej ruchliwy i myslacy napastnik i obrońcy przeciwnika musza za nim biegać.. odpowiedz

S.75 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl No to po pucharze.Jaki skład taki wynik.Dobranoc odpowiedz

Bart - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Wrzućcie jakiś stream do meczu, bo nie mogę znaleźć odpowiedz

Gumis - 4 godziny temu, *.plus.pl @Bart: http://www.drhtv.com.pl/drhtv-3.html odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.chello.pl Coś mi się zdaje, że boisko będzie w ciut innym stanie niż na zdjęciu. odpowiedz

Ja - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Całe przygotowania pompowali valencje ochy achy a teraz z ławy się nie podnosi, więc po co siać propagandę odpowiedz

