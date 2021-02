Konferencja pomeczowa

Stawowy: Dobry prognostyk przed ligą

Wtorek, 9 lutego 2021 r. 23:10 Redakcja, źródło: ŁKS Łódź

Wojciech Stawowy (trener ŁKS-u): Gratuluję Legii awansu. Chcieliśmy zaprezentować się dobrze na tle tak silnej drużyny i jestem zadowolony z postawy zespołu. Ten mecz miał różne fazy. Raz to Legia dominowała, raz dominował ŁKS. Straciliśmy bramkę po dużych błędach. Zawiesiliśmy jednak poprzeczkę mistrzowi Polski wysoko. Szkoda, bo chcieliśmy, żeby ta przygoda z Pucharem Polski trwała dłużej. To dobry prognostyk przed ligą.

Graliśmy momentami z Legią jak równy z równym, ale rywalizując z taką drużyną każdy błąd drogo kosztuje. My popełniliśmy kilka bardzo prostych i tego szkoda mi najbardziej.



Cieszę się z debiutu Piotra Janczukowicza i jego pierwszej bramki. Na zgrupowaniu w Side miał problemy z przestawieniem się na nowe metody treningu, ale dziś pokazał, że mogę na niego liczyć. Mikkel Rygaard i Adam Marciniak też moim zdaniem rozegrali dobre zawody. Zespół nie „przecieka” z tyłu. Najważniejsze, żebym i ja, i zawodnicy potrafili odpowiednio zareagować i wyeliminować te proste błędy.