Awans w niesprzyjających okolicznościach

Sędziowie

Główny: Tomasz Wajda

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Andrzej Zbytniewski

Techniczny: Jarosław Przybył



Komentarze (52)

+ dodaj komentarz

dodaj

RMFC - 38 minut temu, *.orange.pl Brawo za wygraną i awans ale co w Legii robi R. Lopes ? Przecież to nie porozumienie!!! Zamiast ogrywać młodych napastników jak Sz. Włodarczyk wstawiamy do gry takich nieudaczników. Poza golem z Lechem, który strzeliłby każdy junior nic nie pokazał dobrego w meczach, w których powiedzmy że grał odpowiedz

Brzeg opolski - 6 minut temu, *.t-mobile.pl @RMFC: no ta tylko gdyby nie pietka to by Slisz bramki by nie puknal ale spoko odpowiedz

floyd - 44 minuty temu, *.chello.pl Ciekawe jaka Pekhart karę wyłapie za czerwień... pewnie zobaczymy go w następnej edycji. odpowiedz

Wolfik - 33 minuty temu, *.mm.pl @floyd: Nie był to brutalny fal, raczej czysta głupota. Mam nadzieję, że czerwona kartka będzie niosła za sobą tylko regulaminową pauzę. odpowiedz

Jerz z Potoku - 11 minut temu, *.chello.pl @floyd: wcześniej Dąbrowski "miękko", ale skutecznie faulował Pekharta. Jednak gwizdek sędziego milczał. Uważam, podobnie jak @Wofik, że skończy się na regulaminowej pauzie. Chociaż, cóż to znaczy; 1,2 czy 3 mecze absencji ?

Ps.: chociaż dobrze, że "nasz" Czech tak nierozważnie "wypalił" w PP, a nie w ESA...

Serdeczności odpowiedz

Włocławek79 - 50 minut temu, *.com.pl Fajny mecz ! Zaskoczyl mnie zaangazowaniem i szybkoscia . Legia pierwsze 15min slabiutko a pozniej dominowala i nagle bramka do przerwy . Druga połowa to samo . Legia przy prowadzeniu 1 bramka nie potrafiła dobic przeciwnika . Łks jak sezon temu fajnie gra w piłke , nie boi sie klepac ale traci bramki na potege . FAJNIE SIE OGLADAŁO TEN MECZ . Pozdro dla Legionistów i eŁkaesiaków . odpowiedz

Tomasz - 1 godzinę temu, *.orange.pl Słaby słaby ten Wieteska........ odpowiedz

Opoor - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ja mam mieszane uczucia. Cieszy wygrana i brak kontuzji co przy obecnej kadrze jest ulgą. Kapustka duży plus, Slisz, Luqi na plus tradycyjne już. Niezmiennie Wietes na mega minus i raczej lepiej nie będzie. Jędza no cóż, chciał ale nie wychodziło. Martwi mnie postawa wahadłowych bo dzisiaj padaka straszliwa i nie widać progresu. Miszta za babola też niestety minus. Reszta drużyny na wyjściową 3 choć grali z drużyną z 1 ligi co notę zaniża. Brak pomysłu na grę, nieprzemyślane zagrania, brak ruchu bez piłki, brak krycia i asekuracji. Jest nad czym pracować. Rozumiem, temperatura i słabe warunki ale one były takie same dla obu drużyn. Wzmocnień raczej nie będzie więc trzeba szybko się ogarnąć drużyno. odpowiedz

Bravo - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Dobry i fajny mecz i o to chodzi. Bravo. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Trochę ten mecz przypominał mi ten z Widzewem ponad roku w pucharze i z Łks-em, ligowy jeszcze za Vuko. Szkoda tego Miszty, bo gdyby nie ta bramka myślę, że byłoby spokojniej. Ale ja osobiście pretensji żadnych do niego nie mam, bo i tak wytrzymał długo bez gola. Poza tym, młody jest, niech się uczy. Skibicki pierwszy mecz po urazie, więc nie dziwię się, że go zdjęli. Natomiast wietes, oj Wietes, Wietes. Elektryk zamiast piłkarza. odpowiedz

Wolfik - 55 minut temu, *.mm.pl @Arek: Na tą chwilę (czyt. od dłuższego czasu) środek obrony jest naszą największą bolączką, niezależnie czy gramy 2-ką środkowych czy 3-ką i w jakiej konfiguracji. Są niepewni. Może jak przyjdzie ten obrońca z Ukrainy, coś drgnie. Dziś znowu bramka po rogu rywali...



Miszta frycowe musi zapłacić, chociaż błąd z młodszych juniorów. Skibicki powinien mecz zamknąć w 1-ej odsłonie, ale nieco "przygwiazdorzył". Miejmy nadzieję, że się ogarnie. odpowiedz

Ja85 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Najgorszy wniosek po tym meczu to taki, że 2 potencjalnie najwieksze talenty w Legii czyli Miszta i Skibicki ciagle nie prezentują takiej klasy aby spokojnie dać im 1 skład w drużynie... odpowiedz

Normalny człowiek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Fajny mecz. Dużo się działo.

Puchar jest Nasz! odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nieżle , ŁKS strasznie napalony, dobry wynik , brak kontuzji, fajny wtorek, LEGIA TO POTĘGA ! odpowiedz

Kasztan - 1 godzinę temu, *.47.222 Zero taktyki zero pomyślunku.

Co oni robią na tych treningach?!

Co robili na zgrupowaniu?!

Mladenovic i Juranovic straszna nędza

Co się z nimi stało?! odpowiedz

boban - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Musi Legia wzmocnić skład bo ciężko będzie w przyszłości.ŁKS zagrał bardzo agresywnie i to jeszcze na takim boisku dlatego nie było łatwo.Potrzeba klasowych zawodników we wszystkich formacjach ale ja najbardziej dostrzegam brak typowego, bardzo twardo grającego defensywnego pomocnika-przecinaka.Choćby takiego jak Vrdoljak.Zdecydowanie zbyt łatwo przeciwnik przechodzi środkiem z piłką przez naszą formację pomocy odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Naprawdę można dziś wyróżnić wielu i wielu skrytykować... Młodzież jeszcze musi trenować choć wszyscy chcielibyśmy dziś, by wiedli prym na boisku...

Jak dla mnie Kapustka to dziś był profesorem, choć od momentu faulu, zreszta nie odgwizdanego w środku pola troszeczkę zwolnił... zasługuje na notę równą strzelcom bramek...

Najważniejszy jest awans a warunki dziś to też loteria...

Legia Warszawa zdobywca Pucharu Polski 2020/ 2021!!!

Legia Warszawa Mistrz Polski 2020/2021!!!

Oby się wreszcie ziściło Bracia!!! odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.launsl.com Wydoiłem ze szwagrem maciore 0,7 bo tego nie dało się faken oglądać na trzeźwo. odpowiedz

Zaszyj się - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: Ty bywasz jeszcze czasami trzeźwy? odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.plus.pl WIETESKA - OUT odpowiedz

Jarek - 2 godziny temu, *.com.pl Skandal w tych warunkach grać paranoja biegać przy minus 10 na boisku w normalnych warunkach Łks nic do powiedzenia by nie miał momentami szkoda zawodników ze nikt nie ucierpiał kontuzjinie dostał to jest plus jedyny odpowiedz

Biały murzyn - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Jarek: A w Szwecji, Norwegii czy Rosji myślisz, że grają w upale? To są zimniejsze kraje i dają radę i poziom ligi znacznie wyższy co widać po rankingach. Wyobraź sobie jakie tam mają teraz warunki. Ludzie stali się wygodni i leniwi, kaloryfer na maxa, ciepłe kapcie i grzeją tyłki przed telewizorami, zero ruchu na świeżym powietrzu. odpowiedz

Luta - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Biały murzyn: Tam grają wiosna jesień żeby nie grać przy –13. odpowiedz

Warszawiak 1234 - 2 godziny temu, *.chello.pl Zamiast sie cieszyc to taka jazda, a przeciez dla takiego LKSu to mecz roku! Takie sytuacje sa najgorsze. Co nie zmienia faktu ze Jedza i Wietes slabo oj slabo.... odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Miszta zasłużył faken na stopień 1 za tego babola co puścił. Chociaż somsiad dał by mu zero jak by było na skali faken. odpowiedz

Robert Szenfeld - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten pajac Dąbrowski najpierw kopnał leżącego juz Tomasa, ale to oczywiście ,, panom ,, sędziom umknęło .... na ch...j ta weryfikacja video skoro z niej nie korzystają ? odpowiedz

singspiel - 56 minut temu, *.centertel.pl @Robert Szenfeld : nie umknęło. był rzut wolny dla Legii odpowiedz

Adasko - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kapusta główna postać świetny mecz ze Sliszem. Reszta piłkarzy również + a z poza piłkarzy bo to bardziej hmm sam nie wiem ale Lopez daruj sobie grę w piłkę szkoda ze to Ty nie dostałeś głupiej czerwonej kartki. Obyś zachlał pałe na następny mecz. odpowiedz

Edd - 2 godziny temu, *.plus.pl Losowanie czy drabinka dalej w PP? odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl do Art:a ty z czego taki zadowolony? Z gry z 1 ligowcem? odpowiedz

PAB(L) O - 2 godziny temu, *.mm.pl Powiem tak liczy się awans, ale Wieteska to jakaś masakra, każde zagranie elektryczne, jego gra dramat odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @PAB(L) O: Prawda. Jak wyprowadza piłkę, to mi serce chce z piersi wyskoczyć.... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Nasi zawodnicy zrobili naprawdę dużo by to spotkanie.....przegrać. Mecz, który praktycznie powinien być zamknięty po 1-ej połowie (dwie 100-ki Skibickiego) w drugiej, po błędzie Miszty zrobił się niespodziewanie wyrównany. Nawet po 3-ej bramce nasz snajper zaraz "postarał się" by łodzianie mogli wrócić do gry (postawa Pekharta porażająca przy faulu). Na szczęście Pirulo też zgłupiał i po jego zejściu wiadomo było, że nie przegramy.



W sumie niezły mecz, chociaż dwie stracone bramki mogą niepokoić.



Jeszcze jedna sprawa. Super sędziował mecz p.Wajda, bądź co bądź sędzia mało znany. A może właśnie dlatego, wszak jego bardziej "doświadczeni" koledzy pozjadali wszystkie rozumy. odpowiedz

Brat - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Wolfik: Wajda mnie nie zachwycił. Chyba że plus za ostatnią akcję meczu odpowiedz

(L) uz - 5 minut temu, *.inetia.pl @Wolfik: Tak , Wajda sędziował normalnie. I o to chyba w tej profesji chodzi, chociaż niektórzy z nich sądzą , że jeśli odwalą jakieś zajebiste show ze sobą w roli głównej to jest to wykładnia ich klasy.

Coraz bardziej martwi mnie Wieteska, ten gość , w stosunku do gry w Zabrzu, cofa się coraz bardziej piłkarsko. O Jędzy nie piszę, bo on już się nie zmieni, zresztą dziś bardziej poprawnie niż ostatnio. Skibickiemu któryś z trenerów powinien zaaplikować lód na czoło, dobrze mu zrobi. Kapustka faktycznie może załapać się na EURO, w jego przypadku odbudowa coraz bardziej wyraźna. odpowiedz

Art - 2 godziny temu, *.114.164 Kolejne zwycięstwo po dobrej grze, gdzie są hejterzy prezesa Mioduskiego i trenera Michniewicza? Pochowaliście się? odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Art: Darek daj spokój, bądź co bądź prezesowi klubu nie wypada się chwalić, poza tym jednak to 1 liga... Daj szansę jako prezes wygrać finał i mistrzostwo i awans do fazy grupowej LM lub LE to wtedy będziemy Cię podrzucać na stadionie, a dziś siądź przy kominku napij się i zastanów gdzie chcesz nasz klub zaprowadzić... odpowiedz

Osa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Witeska Jedza dalej masakra

Z taką obroną daleko nie zajedziemy

Loko loko gdzi podążasz odpowiedz

OIF - 2 godziny temu, *.orange.pl Jeżeli ktoś uważa że miszta może zastąpić Boruca to niech zmieni lekarza albo dostawce odpowiedz

ben - 6 minut temu, *.inetia.pl @OIF: może policz babole boruca i pomnóż przez wiek. odpowiedz

AS - 2 godziny temu, *.chello.pl Bez jaj, ŁKS nie grał nic a zdobył dwie bramy, kuriozum? Wchodzi 82 strzela bramkę, wchodzi 9 strefa bramę, szuka czerwonej kartki 9 chodź widać że niechcący to zrobił:) odpowiedz

Łukasz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Skończyła mi się cierpliwość. Mateusz W do rezerw. Najsłabsze ogniwo. W każdym meczu jakiś babol. odpowiedz

Luta - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Łukasz: A jak w rezerwie go posadza na ławę? Niech trenuje z najlepszymi w lidze A po letnim okresie przygotowawczym albo Legia albo wypożyczenie odpowiedz

CHDX - 2 godziny temu, *.236.78 Po walce ale do przodu:)Puchar jest nasz(L) odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czerwona kartka w pucharze liczy sie w ekstraklapie ? odpowiedz

Kucajew - 2 godziny temu, *.chello.pl @Marcin: ni chua odpowiedz

Orti - 1 godzinę temu, *.com.pl @Marcin: W Lidze Mistrzów i Lecie z radiem odpowiedz

JerzySzopen - 2 godziny temu, *.plus.pl Nasi młodzi to mnie załamują. Skibicki w pierwszej połowie dwa razy kilka metrów od bramki nie trafia w piłkę. W przerwie już zmiana. Miszta pewny, ale zdarzają mu się te momenty właśnie nieuwagi, co na tej pozycji zawsze kosztuje dużo. Szczególnie Skibicki mnie mocno zaskoczył na minus. Taki chłopak na tle drewnianej polskiej klubowej powinien przynajmniej notować "momenty". A tu kompletna bylejakość i marnowanie 100% okazji, które spadają jak ślepej kurze ziarno. LTC to super sprawa, ale kto tam będzie trenował tych młodych, to jest najważniejsze. odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 2 godziny temu, *.orange.pl Dobry mecz... Ważne, że awans jest nasz.... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.247.5 Należy docenić, że nie pokusili się na tak wysoki kurs (6.2) na ŁKS i jednak gramy dalej ;-) odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.plus.pl Jakby jeszcze był karny przez frajera W..... odpowiedz

Tommyblny - 2 godziny temu, *.chello.pl @Andrzej : mało brakowało temu idiocie... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.