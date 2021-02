Marciniak sędzią meczu z Jagiellonią

Komentarze (17)

Felek - 14 minut temu, *.netfala.pl Marciniak znowu nas przekręci! odpowiedz

lolo - 48 minut temu, *.Gawex.PL Sam jesteś pajac! odpowiedz

Kolko - 50 minut temu, *.chello.pl Chyba chcą żeby Martins i Kapustka mieli połamane nogi... odpowiedz

75 - 1 godzinę temu, *.171.7 Dawno pajaca u nas nie było :( odpowiedz

Komedia - 1 godzinę temu, *.plus.pl Serio ?? odpowiedz

(L)Łomża(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Już nie mieli kogo... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Nie wierzę, zaś ten dzban.... odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.bridgefibre.net No to bedzie gwiazdorzenie.... odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 2 godziny temu, *.orange.pl Myślałem, że to potężny mróz będzie największym przeciwnikiem... odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Znow mamy P.Marciniaka !! odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ważny mecz to i sędzia europejskiego formatu - dobra decyzja Pzpn jeszcze jak otworzą stadiony to powoli powoli ale jakoś wrócimy do normalności sprzed Covid. odpowiedz

Po(L)ubiony - 31 minut temu, *.chello.pl @Alan: z otwarciem stadionów, to Rudy zagrał po publiczkę. Czysty PIC! Nie widzisz tego? odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jeszcze Marciniaka brakowało w takim meczu. Ja pier... Na bank jakaś czerwona dla Legii albo rzut karny dla Jagiellonii odpowiedz

Alan - 36 minut temu, *.t-mobile.pl @Paweł:

Proponuję zmienić płytę, ponieważ taki opis jak Twój jest zawsze gdy sędziuje nam ten sędzia i prawie nigdy on się nie sprawdzą.

Ps . A jeśli dalej obstajesz przy swoim to może jakiś zakładzik? odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Again on faken! Ole ole ole ole nie damy sie nie damy sie! odpowiedz

Franco - 3 godziny temu, *.plus.pl Już pograne.... odpowiedz

MARKUS - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Oj nie dobrze , on nie korzysta przeważnie z varu nie jest obiektywny odpowiedz

