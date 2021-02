Oceny legionistów za mecz z ŁKS-em

Najwyższą notę za wtorkowy mecz z ŁKS-em otrzymał Luquinhas. Występ Brazylijczyka oceniliście na 4,6 w skali 1-6. Dobre noty uzyskali także Bartosz Kapustka, Bartosz Slisz i Tomas Pekhart. Najniższa ocena trafiła natomiast do Kacpra Skibickiego - 2,3. W sumie oceniało 525 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,3. Luquinhas 4,6 Kapustka 4,4 Slisz 4,2 Pekhart 4,0 Mladenović 3,6 Juranović 3,4 Jędrzejczyk 3,2 Rafael Lopes 2,8 Hołownia 2,8 Miszta 2,7 Cholewiak 2,6 Wieteska 2,5 Skibicki 2,3

Kristof - 4 godziny temu, *.plus.pl Redakcji taka mała prośba. Przy relacjach live,można by było podzielić kolorami strzelców bramek. Informacja o strzelonym golu przez Legię kolor zielony, przeciwnik na czerwono. Czytając relację informacja o bramce w kolorze czerwonym źle się kojarzy. odpowiedz

Yeti - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Wieteska i Skibicki mniej niż zero. odpowiedz

kiboL - 5 godzin temu, *.sekocin.pl Lopes 1, Wieteska -1 Reszta OK odpowiedz

PLK - 42 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl @kiboL: a Miszta? O mały włos nie załatwił pucharu!!! odpowiedz

