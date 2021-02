Legia wypożyczy Szabanowa

Artem Szabanow zostanie wypożyczony do Legii Warszawa - informuje sport.pl. Działacze mistrzów Polski porozumieli się Dynamem Kijów i 28-letni stoper najbliższe pół roku spędzi w Warszawie. Legia ma mieć wpisaną w umowie możliwość wykupienia zawodnika latem. Obecnie dopinane są ostatnie szczegóły oraz kwestie formalne (m.in. wizowe), które pozwolą Ukraińcowi na przyjazd do Polski. Szabanow przygotowuje się z Dynamem do rundy wiosennej w Turcji. Dziś od 58. minuty wystąpił w sparingu z BATE Borysów. Dynamo wygrało to spotkanie 5-2.

Janusz Lejepies - 4 godziny temu, *.63.161 Wypozyczamy z Dynama rezerwowego obronce, ktory jeszcze w poprzednim sezonie byl podstawowym obronca po to zeby zastapic slabego Wieteske, ktorym w poprzednim sezonie interesowalo sie Dynamo, to ktory jest slabszy? odpowiedz

twitter - 2 godziny temu, *.comcast.net @Janusz Lejepies: slabe to jest kopiowanie cudzych komentarzy z twittera. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl No to sobie zrobi polroczne wakacje w wawie. Takiemu to dobrze odpowiedz

Yeti - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Dlatego frajerorz jest w tabeli gdzie jest, a niedługo będzie się bronił przed spadkiem. odpowiedz

Jurek - 6 godzin temu, *.amazonaws.com Szrot którego nie chciał Kolejorz! odpowiedz

Norbi - 6 godzin temu, *.chello.pl @Jurek: Koleś jeszcze meczu u nas nie zagrał, a ty go oceniasz. odpowiedz

Kazek82 - 6 godzin temu, *.co.uk @Jurek: a co to kolejorz to jakas Barcelona lub real

Ze kolejorz go nie chcial to nic nie oznacz

Lech ma 13 punktow straty do legii wiec za pol roku moze "pluc sobie w twarz" ze tego szrotu nie wziol odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @Jurek: - jeden z psychofanów jakiegoś łacha. Jakby ten łach szrotu nie miał hehe. Patrzyłeś na tabelę? Jak nie, to zobacz. odpowiedz

Filip68 - 6 godzin temu, *.orange.pl @Jurek: Nikolica też nie chcieli... odpowiedz

Balde - 6 godzin temu, *.178.78 @Jurek: Człowieku, Amica go chciała ale nie dostała. Powody mogą być różne. Może i wybrali specjalistę z Serie B, a może po prostu w styczniu Ukraińcy chcieli za niego za dużo i Wronki obeszły się smakiem.

Szabanow będzie wypożyczony, sprawdzi się to jest opcja wykupu. Deal bardzo dobry. odpowiedz

Boa - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @Jurek: Stolejorz to niech się o utrzymanie martwi, drużyna mem xD odpowiedz

(L) uz - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Jurek: Sam łach jest szrotem, to byłoby dziwne żeby jeszcze coś zbierał... odpowiedz

