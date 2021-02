9-11.02: Rozkład jazdy

Dzisiaj w Łodzi nasi piłkarze powalczą o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski z I-ligowym Łódzkim Klubem Sportowym. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30 i będzie na żywo transmitowane w Polsacie Sport oraz na ipla.tv. W środę w Legia Training Center sparingowe spotkanie z Polonią rozegra drużyna młodzieżowa do lat 16. Rozkład jazdy: 09.02 g. 20:30 ŁKS Łódź - Legia Warszawa 10.02 g. 20:00 Legia Warszawa U-16 - MKS Polonia Warszawa 05 [LCT 7] 11.02 g. 17:00 Legia Warszawa U-10 - Legionovia Legionowo U-11 [ul. Łazienkowska 3]

ZGL - 59 minut temu, *.tpnet.pl LEGIO czekamy na awans ! LKS 0-2 LEGIA !!! odpowiedz

WSL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl LEGIO walczymy i nie odpuszczamy awansu !!! odpowiedz

