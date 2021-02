W meczu 17. kolejki II ligi siatkówki Legia Warszawa przegrała na wyjeździe ze Spartą Grodzisk Mazowiecki 0-3. Legioniści słabo zagrali w dwóch pierwszych setach. Obudzili się dopiero w trzeciej partii, walczyli do końca, ale ostatecznie ulegli 35-37. Jest to pierwsza porażka "Wojskowych" w tym sezonie. Na kolejkę przed końcem fazy zasadniczej sezonu Legia zajmuje 1. miejsce w tabeli i ma 1 punkt przewagi nad Spartą. W ostatniej kolejce, która odbędzie się za dwa tygodnie, Legia podejmie u siebie UKS Centrum Augustów. II liga: UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 3-0 Legia Warszawa Sety: 25-19, 25-19, 37-35 Fotoreportaż z meczu - 46 zdjęć Woytka

