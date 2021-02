Futsal

Legia Warszawa 7-2 Futbalo Białystok

Niedziela, 14 lutego 2021 r. 15:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 19. kolejki I ligi futsalu Legia Warszawa wygrała 7-2 z Futbalo Białystok. Legioniści dominowali od początku od końca. Po siedemnastu rozegranych spotkaniach "Wojskowi" zajmują 1. miejsce w ligowej tabeli.



Na 1-0 po szybkiej akcji indywidualnej trafił Mateusz Olczak. Następnie po błędzie w obronie Legii sam na sam znalazł się Bartosz Borownik i pokonał Tomasza Warszawskiego. W 12. minucie legioniści bardzo dobrze wykonali rzut rożny. Piłkę przepuścił Paweł Tarnowski i dopadł do niej Grzegorz Och i wpakował w okienko bramki rywali. W 15. minucie Mateusz Olczak z najbliższej odległości dobił strzał Mariusza Milewskiego. W 18 minucie po szóstym faulu gości Mariusz Milewski skutecznie wykonał rzut karny przedłużony z 10 metrów, a cztery sekundy przed syreną kończącą pierwszą część Konrad Rusiecki zdołał dobić strzał Milewskiego, który obronił bramkarz.



Po zmianie stron w bramce Legii pojawił się Adam Świątkowski. W 32. minucie legioniści przejęli piłkę blisko bramki Futbalo i Mateusz Olczak skompletował hat-tricka. W tej samej minucie goście strzelili drugiego gola. W 35. minucie skutecznie rzut wolny po ziemi wykonał Paweł Tarnowski.



I liga: Legia Warszawa 7-2 (5-1) Futbalo Białystok

1-0 - 5:53 Mateusz Olczak

1-1 - 9:12 Bartosz Borowik

2-1 - 11:09 Grzegorz Och (as. Gliński)

3-1 - 14:40 Mateusz Olczak (as. Milewski)

4-1 - 18:41 Mariusz Milewski (przedłużony karny)

5-1 - 19:56 Konrad Rusiecki

6-1 - 31:06 Mateusz Olczak

6-2 - 31:29 Damian Grabowski

7-2 - 35:12 Paweł Tarnowski



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Paweł Tarnowski, 11. Bartłomiej Świniarski, 19. Adam Grzyb, 21. Grzegorz Och, 88. Adam Świątkowski, 8. Mateusz Gliński, 10. Rafał Polakowski, 23. Mateusz Olczak, 27. Konrad Rusiecki, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski

trener: Paweł Juchniewicz



Futbalo: 12. Norbert Jędruczek, 2. Jacek Stefanowsicz, 4. Bartosz Borowik, 7. Jakub Małyszko, 11. Damian Grabowski, 1. Dawid Tur, 3. Adrian Niegowski, 5. Tomasz Koniczek, 6. Jakub Konon, 9. Kacper Głowicki, 10. Hubert Stachurski, 14. Maciej Stachelek

trener: Jakub Budźko



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal