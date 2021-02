PZPN chce, by rząd otworzył stadiony dla kibiców

Wtorek, 9 lutego 2021 r. 15:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend stycznia wznowione zostały rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy w Polsce, a pod koniec lutego na boiska wrócą również pierwszoligowcy. Przy okazji meczów ostatniej serii spotkań, na wielu stadionach w Polsce wywieszone zostały transparenty "Otwierać stadiony". Fani domagają się przynajmniej częściowego otwarcia trybun dla publiczności.



We wtorek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Marek Doliński, dyrektor Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN, poinformował, że środowisko piłkarskie występuje z inicjatywą, aby rząd polski rozważył ponowne dopuszczenie kibiców na stadion.



- Oczywiście najpierw w formie 25% pojemności stadionu i reżimie sanitarnym takim, jak to miało miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Zwrócimy się oficjalnie do pana premiera i strony rządowej, by momencie luzowania kolejnych obostrzeń, pochylili się nad tematem powrotu kibiców na trybuny. Zwracam się z prośbą do posłów, by wsparli tę inicjatywę. Piłka nożna jest dla kibiców - powiedział Doliński.



Stadiony w Polsce są zamknięte od połowy października. Fani Legii po raz ostatni byli obecni na trybunach 9 października na meczu z Cracovią o Superpuchar Polski. Wcześniejsze mecze sezonu 2020/21 rozgrywane były z udziałem ograniczonej liczby widzów, a sektory gości były zamknięte (z niewielkimi wyjątkami). Ponadto wszystkie spotkania europejskich pucharów, które rozgrywała Legia w tym sezonie, odbyły się bez udziału publiczności.