Uraz Andre Martinsa

Wtorek, 9 lutego 2021 r. 14:09 Woytek, źródło: Legia.com

Andre Martins nie wystąpi we wtorkowym spotkaniu z ŁKS-em Łódź. Pomocnik Legii pod koniec pierwszej połowy meczu z Rakowem doznał urazu i tuż po przerwie musiał opuścić plac gry.



W poniedziałek zostały przeprowadzone szczegółowe badania, które potwierdziły naciągnięcie mięsinia przywodziciela. Nie jest to poważny uraz, powrót Portugalczyka do gry zajmie 2-3 kilka dni. W czwartek ma wznowić treningi.