Malarz: Chcieliśmy zrobić niespodziankę

Wtorek, 9 lutego 2021 r. 22:37 Fumen, źródło: Polsat Sport

Arkadiusz Malarz (ŁKS Łódź): Podchodziliśmy dzisiaj jak do każdego meczu - chcieliśmy wyjść na boisko i wygrać. Wiedzieliśmy z kim przyszło nam się mierzyć, ale chcieliśmy pokusić się o niespodziankę. Momentami wychodziło to nieźle, bo po każdym golu podnosiliśmy się. Szkoda, że niewiele zabrakło, żeby doprowadzić do remisu 3-3. Nie chcę się usprawiedliwiać, ale dzisiaj piłka zachowywała się jak na lodzie. W takich sytuacjach potrzebne są czasami proste środki i to żadna ujma po prostu wybić piłkę.



Przed nami rozgrywki ligowe i doskonale wiemy jaki mamy cel. Nie chcę ciągle powtarzać, ale cel jest jeden - wrócić do Ekstraklasy. Cieszę się, że wróciliśmy na boisko, choć warunki nie były takie, jakie byśmy oczekiwali. Niemniej jednak nie ma co narzekać. Za półtora tygodnia wznawiamy ligę i trzeba być gotowym na potyczkę z GKS-em Tychy.