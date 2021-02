Slisz: Nie było widać różnicy klas

Bartosz Slisz (Legia Warszawa): Choć oba kluby dzieli różnica klas, to nie było widać, że ŁKS gra w I lidze. Gospodarze postawili trudne warunki, ale najważniejsze, że wygraliśmy. Zresztą, taki był cel na ten mecz. Rok temu przegraliśmy z Cracovią i odpadaliśmy z Pucharu Polski, ale teraz chcemy, żeby Legia ponownie znalazła się w finale. Moja współpraca z Bartoszem Kapustką nieźle się układała, bo mamy dobry kontakt nie tylko na boisku, ale również poza nim. Niemniej jednak uważam, że jeszcze przed nami sporo do poprawy w kwestii komunikacji na boisku. Czerwona kartka Pekharta? Jestem przekonany, że Tomas nie miał złych zamiarów i nie chciał zrobić nikomu krzywdy. Aczkolwiek sędzia uznał, że zachowanie Czecha kwalifikowało się na czerwoną kartkę i nie będę z tym dyskutować.

Qwer - 1 godzinę temu, *.chello.pl Slisz co Ty pierdzielisz chłopie odpowiedz

Dor - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Qwer: Nie słyszałeś co powiedział ma powtórzyć? odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Bierzmy stopera bo Wieteska nie radzi sobie u nas. Tyle baboli w każdym meczu. Obrona dziurawa A atak nieskoncentrowany w 1 połowie tyle przechwytow bez skuteczności. odpowiedz

