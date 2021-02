17. kolejka Ekstraklasy: Tylko remis Legii

Komentarze (10)

WL - 16 minut temu, *.tpnet.pl Byl mecz do wygrania a w drugiej polowie LEGIA powinna zdobyc zwycieskiego gola bo gospodarze spuscili z tonu wiec szkoda ze tak sie nie stalo a sytuacje byly bo mogl to zrobic Luki przy odrobinie szczescia !! odpowiedz

Śmieszek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Najlepsze jest to że amice może jeszcze przeskoczyć drużyna z Poznania hahaaha ???? odpowiedz

Yeti - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Legia tradycyjnie to spartoli. odpowiedz

SF - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Pogon i Rakow graja dla LEGII a jak zagra LEGIA to zobaczymy a mamy nadzieje ze to wykorzysta ! Powodzenia LEGIO !!! odpowiedz

kkk - 19 godzin temu, *.vectranet.pl ale mamy farta ,wszystkie wyniki tak się ułożyły pod nas że lepiej się nie dało,teraz w biłymstoku zobaczymy czy nasze panienki mają jaja i beda dupami po trawie(śniegu) jeździć czy jak zwykle osrają sprawę i mecz i bedzie wymęczone 1:1 odpowiedz

Wolfik - 13.02.2021 / 19:10, *.mm.pl Pudło sezonu chyba już znamy.... Frelek przebił naszego młodego o 300% :). odpowiedz

Korek - 21 godzin temu, *.chello.pl @Wolfik: to prawda, ale sezon w toku. Nie wierzę, że 300%, nie można pobić w naszej ESA. Mamy bardzo zdolną młodzież... odpowiedz

Władeczek - 12.02.2021 / 11:53, *.netfala.pl Liczę faken w końcu na przełamanie w azjatyckiej części kraju. odpowiedz

Kosa1982 - 12.02.2021 / 11:50, *.proneteus.pl SLA-WIS-1 CRA-POD- 1X POG-PIA - 1 RAK-LCH-1. WPL-LEC 1X JAG-LEG-X2 WAR-ZAG-1X GOR-STA-1 PANOWIE PEWNIAKI OD RUDEGO ZPZPNU MAM odpowiedz

Aldek - 9 godzin temu, *.18.56 @Kosa1982: faktycznie pewniaki skuteczność jakieś 10%gratki odpowiedz

