Gwilia wznowił treningi

Środa, 10 lutego 2021 r. 14:31 Woytek, źródło: Legia Warszawa

W środę do pełnego treningu wrócił Walerian Gwilia. Równo dwa tygodnie temu Gruzin zachorował i przez kolejne dni przebywał w izolacji. Z jego zdrowiem jest już wszystko w porządku.



Do pełnej sprawności wrócił także Andre Martins, który ucierpiał podczas sobotniego meczu z Rakowem Częstochowa. Z kolei indywidualne treningi wznowił Igor Lewczuk. W ubiegłym tygodniu 35-letni stoper doznał urazu mięśnia czworogłowego. Powrót do pełnego treningu potrwa jeszcze ok. 2 tygodni.



Drużyna Czesława Michniewicza rozpoczęła przygotowania do starcia z Jagiellonią Białystok, które zaplanowano na niedzielę. W czwartek i piątek "Wojskowi" będą trenowali w południe, a w sobotę po treningu zaplanowanym na godzinę 14 wyruszą do Białegostoku.