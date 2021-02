Futsal

W niedzielę mecz z Futbalo

Sobota, 13 lutego 2021 r. 09:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę futsaliści Legii podejmować będą drużynę Futbalo Białystok, którą po ostatnich słabszych wynikach, czeka prawdopodobnie walka o utrzymanie w I lidze. Legioniści mają jasny cel - wygraną, która pozwoli im zachować prowadzenie w tabeli, a jednocześnie będzie rewanżem za porażkę poniesioną na Podlasiu w pierwszej rundzie rozgrywek.



Chociaż od meczu w Białymstoku minęło sporo czasu, to co działo się w ostatnich kilkudziesięciu sekundach tegoż meczu, mamy w pamięci do dzisiaj. Przypomnijmy, że nasi gracze, przy stanie 2:2 zdobyli trzecią bramkę, tuż przed końcem spotkania. Sędziowie gola uznali, ale zanim doszło do wznowienia gry od środka, miały miejsce długie protesty gospodarzy, po których sędziowie decyzję zmienili. Zamiast 3:2 dla Legii, mieliśmy anulowaną bramkę, a faul przy nieuznanym golu "Milesa" sprawił, że piłkę na dziesiątym metrze od bramki Tomka Warszawskiego ustawili gracze Futbalo. Przedłużony rzut karny wykorzystał Jakub Małyszko i ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną białostoczan 3:2. Wszystkie trzy bramki w tamtym spotkaniu zdobył zresztą Małyszko - jeden z najlepszych strzelców drużyny (dotychczas strzelił osiem bramek). Po osiem trafień dla Futbalo mają na swoim koncie również Hubert Stachurski i Damian Grabowski, z kolei Bartosz Borowik, najlepszy strzelec ekipy z Podlasia ma na swoim koncie dziewięć trafień.



Futbalo zdecydowanie gorzej radzi sobie w meczach wyjazdowych, aniżeli przed własną publicznością. Na obcych parkietach wywalczyli tylko cztery punkty w ośmiu spotkaniach. Wygrali w Gnieźnie (4:0) oraz zremisowali w Bojano z miejscowym Dragonem (1:1), pozostałych sześć meczów kończąc porażkami.



"Musimy wziąć się w garść, bo sytuacja robi się nieciekawa i zaczyna grozić nam spadek" - powiedział po przegranym w ostatni weekend meczu z Dragonem trener białostoczan, Jakub Budźko. "Mecz z Widzewem zaczęliśmy tragicznie, fatalnie wyglądaliśmy w pierwszej połowie. Nie wiem, czy musimy dostać gonga na boisku, żeby się zmobilizować?" - zastanawiał się trener drużyny z Podlasia, która również w meczu z Dragonem Bojano bardzo słabo spisywała się do przerwy, a wynik zaledwie 0:2 zawdzięcza tylko i wyłącznie świetnej postawie swojego bramkarza, Dawida Tura. Po zmianie stron Futbalo zaczęło odrabiać straty, wyszło nawet na prowadzenie 3:2, ale ostatecznie gracze Dragona zdobyli dwie bramki i zapewnili sobie trzy punkty w wyjazdowym meczu.



W tym roku kalendarzowym Futbalo pokonało w Pucharze Polski zespół Bonito Białystok 8:3 (bramki B. Borowik, Koniczek, Stachurski, Jendruczek, Głowicki, Stefanowicz, Konon, Turowski). Później zaś przyszły wspomniane porażki z Widzewem i Dragonem. Jeszcze w środę, cztery dni przed meczem z Legią, Futbalo zmierzyło się w TAF-em Toruń na własnym boisku. Tym razem było blisko przełamania, bo choć do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis, to po zmianie stron białostoczanie wyszli na prowadzenie 3:1 (po dwóch bramkach Damiana Grabowskiego oraz jednej Bartosza Borowika) i wydawało się, że nic nie odbierze ich trzech punktów. A jednak... TAF zdobył trzy kolejne bramki (w tym dwie z przedłużonych rzutów karnych) i wywiózł z Białegostoku komplet punktów.



Niedzielne spotkanie z Futbalo rozpocznie się o godzinie 14:00. Bezpośrednią transmisję z meczu będziecie mogli obejrzeć na kanale Youtube futsalowej Legii.



FUTBALO BIAŁYSTOK

Bilans (wygrane-remisy-porażki): 4-3-9

Bilans na wyjeździe: 1-1-6

Bramki zdobyte/bramki stracone: 47:56



Skład: Karol Pawłowski, Mateusz Grabowski, Norbert Jendruczek, Jakub Szatyłowicz, Dawid Tur (bramkarze), Marcin Borowik, Bartosz Borowik, Jakub Budźko, Adam Butkiewicz, Dawid Charkiewicz, Maciej Fiłonowicz, Kacper Głowicki, Damian Grabowski, Tomasz Koniczek, Jakub Konon, Cezary Łuczak, Jakub Małyszko, Adrian Niegowski, Konrad Niegowski, Przemysław Panek, Michał Poduch, Maciej Stachelek, Hubert Stachurski, Adrian Turowski, Damian Wysocki.

trener: Jakub Budźko, as. Tomasz Koniczek i Adam Butkiewicz



Ostatnie wyniki: TAF Toruń (w, 6:3), Orlik Mosina (d, 6:2), Victoria Sulejówek (w, 6:2), Widzew Łódź (d, 6:1), Dragon Bojano (w, 1:1), Legia Warszawa (d, 3:2), KS Gniezno (w, 0:4), Futsal Szczecin (d, 3:3), Futsal Oborniki (w, 2:1), AZS UG Gdańsk (w, 10:2), Best Drive Piła (d, 0:0), We-Met Kamienica Królewska (w, 3:2), UMKS Zgierz (d, 6:7), Bonito Helios Białystok (w, 3:8), Widzew Łódź (w, 5:2), Dragon Bojano (d, 3:4), TAF Toruń (d, 3:4).



Strzelcy bramek: Bartosz Borowik 9, Hubert Stachurski 8, Jakub Małyszko 8, Damian Grabowski 8, Jakub Konon 4, Tomasz Koniczek 2, Kacper Głowicki 2, Konrad Niegowski, Adrian Niegowski, Jacek Stefanowicz, Adrian Turowski, Maciej Stachelek



Termin meczu: niedziela, 14 lutego 2021 roku, g. 14:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Pojemność hali: 510 miejsc (mecz bez udziału publiczności)