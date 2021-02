Trening

Długa praca i chwila przyjemności

Czwartek, 11 lutego 2021 r. 17:40 Woytek, źródło: Legionisci.com

Silny mróz skutecznie przeszkadza legionistom w trenowaniu na naturalnej murawie. Od początku tygodnia sztab szkoleniowy za każdym razem decydował, żeby zajęcia odbywały się na sztucznej nawierzchni pod balonem. W czwartek było podobnie, bo termometr wskazywał -11 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna była o kilka stopni niższa.



Fotoreportaż z treningu - 32 zdjęcia Woytka



W samo południe drużyna w 24-osobowym składzie rozpoczęła przygotowania do meczu z Jagiellonią. W zajęciach nie wziął udziału Mateusz Hołownia. Małe problemy ze stopą w trakcie treningu miał Bartosz Kapustka, końcówkę spędził na ławce rezerwowych, przyglądając się poczynaniom kolegów. Indywidualnie pracują Igor Lewczuk i Marko Vesović. Powoli do zdrowia wraca Wojciech Muzyk, który miał problemy z plecami od początku sezonu i musiał przejść operację. 22-letni bramkarz od kilku dni wdrażany jest do treningów.



Pierwszą część treningu poprowadzili trenerzy przygotowania fizycznego. Piłkarze wykonywali ćwiczenia z wykorzystaniem płotków, trampolin i pachołków. Następnie Czesław Michniewicz kontynuował pracę nad wprowadzaniem systemu z trójką środkowych obrońców. Możemy się spodziewać, że w niedzielę trzeci mecz z rzędu zobaczymy Legię w formacji 3-4-3. Rolę trzeciego obrońcy pod nieobecność Hołowni i Lewczuka pełnił Josip Juranović. Na pełnych obrotach trenują Andre Martins i Walerian Gwilia - obaj będą do dyspozycji trenera w niedzielę.



Po blisko dwugodzinnej pracy na legionistów czekała mała niespodzianka. Z okazji tłustego czwartku nowy dietetyk Filip Borys pozwolił skosztować każdemu po małym pączku.



Z pierwszą drużyną nie trenują Jehor Macenko, Ariel Mosór i Bartłomiej Ciepiela. Szanse przekonanie do siebie trenera mają natomiast Szymon Włodarczyk i Jakub Kisiel.



Piątkowy trening zaplanowano na godzinę 11. W sobotę zespół będzie trenował o godzinie 14, a następnie uda się na Podlasie. Mecz Jagiellonia - Legia odbędzie się w niedzielę, 14 lutego o godzinie 17:30.