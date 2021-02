Filip Borys nowym dietetykiem drużyny

Komentarze (21)

+ dodaj komentarz

dodaj

Dziecko neo - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl Pączek w jednej, pepsi w drugiej. Nowy dietetyk dyplom zdobywający w Białym. Czy ktoś jeszcze łudzi się dobrym wynikiem w niedzielę? odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl jprld xd



Najlepsza prezentacja nowego dietetyka ever xd odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl jprld xd



Najlepsza prezentacja nowego dietetyka ever xd odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl jprld xd



Najlepsza prezentacja nowego dietetyka ever xd odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl jprld xd



Najlepsza prezentacja nowego dietetyka ever xd odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl jprld xd



Najlepsza prezentacja nowego dietetyka ever xd odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl jprld xd



Najlepsza prezentacja nowego dietetyka ever xd odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl jprld xd



Najlepsza prezentacja nowego dietetyka ever xd odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl jprld xd



Najlepsza prezentacja nowego dietetyka ever xd odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl jprld xd



Najlepsza prezentacja nowego dietetyka ever xd odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl Na widok tych pączków, aż mi się Maciek Iwański przypomniał ;) odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Śledzie panowie, śledzie na śniadanie, obiad i kolację, to jest to! odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl Flaszkę też postawił? odpowiedz

Juno - 56 minut temu, *.chello.pl @Elquatro: Hahahahaha!!! odpowiedz

123 - 2 godziny temu, *.247.190 Kupil w sklepie dla wegetarian. odpowiedz

Www - 2 godziny temu, *.chello.pl Jprd dietetyk a przyniósł jakieś pączusie. Po takiej diecie to będą spać a nie grać. odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.chello.pl A miał być #DzieńTransferowy :-( odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Ding: do północy mają czas:) odpowiedz

Gepetto - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ding: no jest ale nie dla L. Bokaye u wyśmiewanego zadłużonego Górnika. Sporo na nim zarobią, a strzeli dwa razy tyle goli co Angulo, a eLoko nie stać nawet na piłkarza, którego bankruta z Zabrza stać to jakie chcesz transfery? Chyba z CLJ do drużyny rezerw lub z rezerw do pierwszego składu. Lepiej się módl żeby eLoko upadłości nie ogłosił klubu lub żeby nie było gry przynajmniej ligę niżej... odpowiedz

S3 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Gepetto: nie wiesz Ocb to poczytaj. Odrzucił nawet propozycję 2,5 letniej umowy z CZ Belgrad. Duży wpływ na ten transfer miało to że jego kobita studiuje na Śląsku. Nie dla każdego pieniądze są na pierwszym miejscu poprostu. Pozdrawiam odpowiedz

Elquatro - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Sam piekł czy kupne? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.