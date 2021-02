W piątek losowanie ćwierćfinałów Pucharu Polski

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że losowanie par 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski odbędzie się w piątek o godzinie 12:00. Mecze tej fazy zaplanowane są na 3 marca. Do tej pory awans uzyskały drużyny Legii Warszawa, Piasta Gliwice, Rakowa Częstochowa, Puszcza Niepołomice i Cracovia. Do rozegrania pozostały jeszcze trzy spotkania: Zagłębie Lubin - Chojniczanka Chojnice Radomiak Radom - Lech Poznań Arga Gdynia - Górnik Łęczna Puchar Polski 2020/21

Bałtyk klubem Gdyni.... - 6 minut temu, *.plus.pl ... i zdobywcą Wojewódzkiego PP w 2022 roku(będzie) odpowiedz

oLaf - 13 minut temu, *.vectranet.pl też chcę dolosowania Radomiaka! : )) odpowiedz

PAB(L) O - 19 minut temu, *.mm.pl Radomiak! odpowiedz

PedroSc - 32 minuty temu, *.chello.pl Jak ARGA to chyba KDYNIA powinno być :) odpowiedz

P - 41 minut temu, *.play-internet.pl Mocno Radomiak !!! odpowiedz

