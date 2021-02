Yaxshiboyev przyleciał do Warszawy

Pochodzący z Uzbekistanu Jasurbek Yaxshiboyev jest bliski transferu do Legii. W czwartkowy wieczór 23-letni napastnik przyleciał do Warszawy, gdzie przejdzie testy medyczne. Jeżeli wypadną one pomyślnie, wówczas podpisze kontrakt z drużyną mistrza Polski.

Roman Oreszczuk - 1 minutę temu, *.t-mobile.pl Jaszczur nam tu przylazł? A to gad jeden. K...a, jeszcze tylko Reptilianie nam tu potrzebni. odpowiedz

miron - 6 minut temu, *.jmdi.pl Brawo Radomiak a tak niewiele brakowało zatopić lokomotiw wronki. odpowiedz

Farme(L) - 36 minut temu, *.187.59 Ale rośnie nam bramkarz dwa rzuty karne wybronione... odpowiedz

Wolfik - 27 minut temu, *.mm.pl @Farme(L): Ch.. z tego, jak jego koledzy dali dupy po całości... odpowiedz

Farme(L) - 24 minuty temu, *.187.59 @Wolfik: fakt szkoda tego upokorzenia kuchenkorza, ale jego tam już w lipcu nie będzie :) odpowiedz

Wolfik - 21 minut temu, *.mm.pl @Farme(L): W sumie... racja :) odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Witamy w Polsce:)

Tymczasem w Posraniu maści brakuje:)

Nie wiem co mi bardziej michę cieszy lądowanie Jurka czy słowiki, które dziś dostają lekcje od Radomiaka ;) odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl No to pierwszy sukces za nami, wylądował. Jak przejdzie testy to już będzie sukces całkowity :). odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Wolfik: całkiem niedawno, Janković też wylądował. A potem, te słynne testy hehe. No ciekawe, jak to się skończy. odpowiedz

Real Deal - 1 godzinę temu, *.virginm.net Ludzie co mnie interesuje z kad pochodzi,jak ma na nazwisko.Ma strzelac gole,te kopacze maja mu w tym pomoc- proste.Czech sam nie pociagnie tego balaganu. odpowiedz

PFCL - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Jaszczur Jaszkibojew? odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kto kur..?!? odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Umiejętności obrońców na tym filmiku to taka nasza podwórkowa liga... Nie mniej przyda sie doświadczenie gry na sztucznej murawie ;) odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.plus.pl Gość wygląda jak kozak oby też kozacko grał odpowiedz

kris - 1 godzinę temu, *.orange.pl Podobno jeszcze japoński skrzydłowy Yebiesuki Nabosaka oraz Gruzin Wato Kaumanawardze są w orbicie zainteresowań Monchi Kucharskiego odpowiedz

krzysiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @kris: Kaumanawardze - saga o Jakubie Wędrowyczu?:D odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 godziny temu, *.55.238 Redakcjo prima aprilis jest w kwietniu. odpowiedz

aaa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl transfer z gatunku tych ,, grubych '' :) odpowiedz

Zbyszko - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @aaa: ale to nie ten z wallpapera? odpowiedz

