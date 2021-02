Seria 7 meczów bez wygranej w Białymstoku

Piątek, 12 lutego 2021 r. 10:00 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielny wieczór Legia zagra na wyjeździe w Białymstoku, gdzie nie wiedzie jej się ostatnio najlepiej. Stołeczni piłkarze notują serię siedmiu spotkań bez wygranej na obiekcie Jagiellonii. Ostatni raz komplet punktów przywieźli stamtąd gdy występowali w fazie grupowej Ligi Mistrzów, czyli w listopadzie 2016 roku. Od tamtej pory zobaczyliśmy pięć remisów i dwie przegrane gości.



Co więcej, nawet ostatni mecz domowy nie poszedł po myśli legionistów, kiedy przegrali 1-2. To tylko potwierdza, że Jagiellonia jest obecnie dla Legii niewygodnym rywalem. Podsumowując więc dziesięć ostatnich spotkań wyjazdowych i domowych, to korzystniej w takim zestawieniu wypadają białostoczanie z bilansem czterech wygranych, czterech remisów i dwóch przegranych.



Mimo to "Wojskowi" pozostają zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu według bukmacherów. Kursy w Fortunie prezentują się następująco:

JAGIELLONIA - LEGIA

1 4.05 X 3.80 2 1.93



Ostatnie mecze Legii w Białymstoku