Piast Gliwice rywalem Legii w 1/4 finału Pucharu Polski

Piast Gliwice będzie rywalem Legii Warszawa w 1/4 finału Pucharu Polski. Mecz odbędzie się w Warszawie. Spotkania tej fazy zostaną rozegrane na początku marca. Droga Piasta do ćwierćfinału nie była łatwa. W pierwszym swoim meczu zmierzyli się ze Stalą Mielec. Wygrali dopiero po serii rzutów karnych (1-1, k. 4-3). Później zagrali na wyjeździe z Pogonią Szczecin, którą pokonali 2-1. Pary 1/4 finału: Puszcza Niepołomice - Arka Gdynia / Górnik Łęczna Chojniczanka Chojnice - Cracovia Legia Warszawa - Piast Gliwice Lech Poznań - Raków Częstochowa

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pablo33 - 9 minut temu, *.ziggo.nl Dwa ostatnie mecze mogły by być półfinałem. odpowiedz

Marian - 30 minut temu, *.zus.pl a sędzią meczu Marciniak odpowiedz

Ding - 34 minuty temu, *.play-internet.pl To po ilu latach mecz Legii w PP przy Ł3? odpowiedz

jo - 7 minut temu, *.sekocin.pl @Ding : i co z tego skoro stadion zamknięty :-( odpowiedz

Krzych - 38 minut temu, *.t-mobile.pl Pięknie ustawione losowanie ???? odpowiedz

GCW - 40 minut temu, *.com.pl Jedziemy z hanysami!!! odpowiedz

sks - 40 minut temu, *.mm.pl Puszcza-Górnik Łęczna odpowiedz

20 puchar dla Legii!!!!!!!!! - 40 minut temu, *.194.12 Tak sobie. Piast nam wyjątkowo nie leży, zwłaszcza przy Ł3. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.