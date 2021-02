Zmarł kibic Legii

10 lutego odszedł od nas nagle wielki kibic warszawskiej Legii, jeden z najstarszych stażem członek SKN „Niepełnosprawni Fanatycy” Michał „Coolio” Smoleński. Człowiek, który mimo własnych problemów zawsze znalazł czas na życzliwą rozmowę z każdym. Z jego twarzy nie znikał uśmiech. Mecze wspólnie z kolegami i koleżankami z SKN oglądał z Trybuny Wschodniej. Wszystkim będzie Go brakowało. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 19.02.2021 roku o 09:30 w Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawskim Rembertowie przy ulicy Grzybowej 1, po mszy nastąpi wyprowadzenie urny z prochami na cmentarz parafialny.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Polo - 2 godziny temu, *.virginm.net Świeć Panie nad jego duszą.Dzięki Brachu za te wszystkie przeżyte chwile na trybunach o wszystkie wyjazdy odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.