Z obozu rywala

Jagiellonia przed meczem z Legią

Sobota, 13 lutego 2021 r. 11:26 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Walentynki, ale w Białymstoku gdzie będą rywalizowały drużyny Jagiellonii i Legii żadnej miłości nie będzie. "Wojskowi" jadą z zamiarem przełamania złej passy, a gospodarze walczą o dogonienie ekstraklasowej czołówki.



Jagiellonia zanotowała solidny start sezonu, pierwszą porażkę odniosła dopiero w 5. kolejce. Aktualnie "Jaga" to siódmy zespół w ligowej tabeli, na swoim koncie zgromadziła 23 punkty, czyli tyle samo co szóste Zagłębie Lubin. Warto dodać, że różnice są niewielkie, gdyż białostoczanie do czwartego Śląska Wrocław tracą zaledwie jedno oczko. Nad ósmym Piastem Gliwice oraz dziewiątą Lechią Gdańsk mają trzy punkty przewagi. Póki co strzelili 24 bramki, co jest trzecim najlepszym wynikiem w lidze, tyle samo trafień ma Wisła Kraków oraz Lech Poznań. Ich mocną stroną nie jest defensywa, gdyż stracili aż 26 bramek. Gorzej w tej klasyfikacji wypadają jedynie dwa ostatnie zespoły w tabeli.



Najlepszymi ligowymi strzelcami Jagiellonii są Hiszpan Jesús Imaz oraz Chowart Jakov Puljic, obaj na swoim koncie mają po dziewięć trafień. Pierwszy z nich jest jedną z największych gwiazd naszego rywala, drugi z nich aż w dwóch meczach zdobył hat-tricka. Najpierw trzy gole wpakował golkiperowi Wisły Płock, a następnie Warty Poznań. Warto dodać, że Imaz ma na swoim koncie trzy asysty, a Puljic jedną. Trzy bramki i trzy asysty zdobył Maciej Makuszewski. W zespole białostoczan występuje jeden były gracz Legii, a jest nim Ariel Borysiuk. Piłkarz z "Wojskowymi" był związany wiele lat, jednak często był wypożyczany. Do Warszawy trafił w 2007 roku, a pożegnał się z nią ostatecznie w 2016 roku. W tym czasie zdołał rozegrać 138 meczów z "eLką" na piersi, w których zdobył cztery bramki. Dodatkowo z warszawiakami sięgał po mistrzostwo Polski, cztery puchary krajowe oraz jeden superpuchar.



Legioniści z Jagiellonią mierzyli się do tej pory 47 razy, a zwyciężali 20-krotnie. Białostoczanie lepsi okazali się 11 razy, za to remis padał 16-krotnie. Pierwszym historycznym meczem obu klubów było starcie w 1/16 finału Pucharu Polski 31 października 1981 roku. Wówczas "Wojskowi" formalnie rywalizowali z drugą drużyną Jagiellonii. Mecz rozegrany w Białymstoku zakończył się wygraną Legii 2-1.



JAGIELLONIA - LEGIA

1 3.95 X 3.80 2 1.96