Konferencja trenera Jagiellonii

Zając: Przed Legią nie muszę nikogo mobilizować

Piątek, 12 lutego 2021 r. 11:09 Woytek

- Przed nami kolejne spotkanie, w którym chcemy walczyć o zwycięstwo. Do Krakowa też pojechaliśmy grać otwarty futbol, mimo trudnych warunków stwarzaliśmy sytuacje, podjęliśmy walkę. Nie udało nam się odrobić strat - taka jest piłka. Nie załamujemy się, a wręcz przeciwnie, bo przed nami mecz z rywalem, o którym nie muszę nic mówić na odprawie. Wystarczy tylko pokazać nazwę i wszyscy są zmobilizowani. Czekamy na to spotkanie - mówi Bogdan Zając, trener Jagiellonii.



- Dla rywala rozegranie meczu w Pucharze Polski na pewno było na plus. Wiemy jak jest na wiosnę, każde dodatkowe spotkanie o punkty poprawia automatyzmy. Legia przyjęła trochę inny sposób gry, nie będzie różnicy w kwestiach motorycznych. Dla Legii mecz z ŁKS-em był kolejnym spotkaniem, które utwierdziło ich w tym co robią i z meczu na mecz rosną.



- Mocną stroną Legii jest ogromne doświadczenie i duży potencjał indywidualny zawodników. Wiemy na jakim są poziomie, mieli swoje problemy jak każdy zespół, ale teraz stanowią monolit i nie będzie łatwo się dobrać do rywala.