Pekhart zawieszony na trzy mecze

Po ch...j on go kopał w momencie kiedy prowadziliśmy a on dopiero co strzelił gola? To tylko pokazuje, że ten gość jest głupi jak but. Co do kary to wiadomo, że surowa ale ma Czech to wszystko na własne życzenie. Trener powinien mu dać jasno do zrozumienia, że to zachowanie na poziomie 5 ligi Polskiej a nie i tak słabej ekstraklasy. Szkoda, że tak nie będzie...

