Pekhart zawieszony na trzy mecze. Legia się odwoła

W końcówce meczu 1/8 finału Pucharu Polski z ŁKS-em Łódź czerwoną kartką za kopnięcie rywala bez piłki został ukarany Tomas Pekhart. Decyzją Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej napastnik Legii Warszawa będzie musiał pauzować przez trzy kolejne mecze tych rozgrywek. Oznacza to, że w przypadku awansu stołecznego zespołu, nie będzie mógł wystąpić także w finale PP. Legia Warszawa poinformowała, że odwoła się od tej decyzji do Najwyższej Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Piłki Nożnej. - Jestem bardzo zawiedziony tym, co się stało. Tomas Pekhart to bardzo porządny facet na boisku i poza nim. Rozmawiałem z nim i mówił, że to jego pierwsza czerwona kartka w karierze. Okoliczności były takie, że można było tę kartkę pokazać, bo impet uderzenia był duży, ale nie tak duży, by Maciek Dąbrowski zemdlał. Takie rzeczy jednak się dzieją w piłce. Żałuję, że tak się stało. Czy będziemy się odwoływać? Nie wiem - analizowaliśmy zapis wideo i przepisy mówią jasno: takie uderzenie może być karane czerwoną kartką - ocenił podczas piątkowej konferencji prasowej trener Legii, Czesław Michniewicz.

Komentarze (29)

+ dodaj komentarz

dodaj

kaktus - 53 minuty temu, *.tpnet.pl Chciałbym napisać coś innego, ale niestety kara jest zasłużona... odpowiedz

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.kampinostelco.pl I to jest właśnie to o czym pisałem wcześniej.

Jeśli taka sytuacja wydarzyła by się w czasie meczu ligowego to byśmy mieli pozamiatane.

Dlatego właśnie optuję za zatrudnieniem napastnika,bo ci którzy są, nie dają nadziei na zastąpienie Tomasa

odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I po zlatym buciku... odpowiedz

rroy - 1 godzinę temu, *.mm.pl 3 mecze to za mało za taką głupotę niestety...

odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Cóż....zawsze byli równi i równiejsi. Moim zdaniem ta decyzja to skandal. odpowiedz

Zduneq - 2 godziny temu, *.inetia.pl Niestety kara adekwatna do czynu.Chamski odwet.



Zanim mnie zjecie, ten bandyta boiskowy z LP co gra w barwach ZL powinien dostać DOŻYWOTNIĄ dyskwalifikację na polskie boiska. odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Przecież ktoś tę decyzję musiał podpisać,i nawet jeśli jest to podpisane nie z nazwisk(a) ,tylko jako organ dyscyplinarny, to chyba łatwo dojść,kto w nim zasiada i wykonać telefon(y),by z dziennikarską dociekliwością zadać kilka niewygodnych pytań? Nie macie kolegów dziennikarzy, którzy mogą to samo zrobić? Zrobić im nagonkę, nie siadać na dup.e jak Kiereś ! odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Jeden koleś łamie drugiemu nogę i to celowo i dostaje 3 mecze kary.Drugi kopnął gościa w plecy,gość wstał po 15 sekundach i nic mu nie jest i też 3 mecze kary.Paranoja.

odpowiedz

Misiek87 - 3 godziny temu, *.fuz.pl To ja oczekuję kary 6 meczów dla Pirulo za bandycki faul na Luqinhasie odpowiedz

Bierrut - 3 godziny temu, *.com.pl W kulisach po meczu z trzyliterową z łodzi Czesław mówił, że się odwołają odpowiedz

curragh - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Bierrut: przeczytaj tytuł raz jeszcze odpowiedz

Bierrut - 1 godzinę temu, *.com.pl @curragh:nie wiem czy pierwotnie w tytule było, że się odwoła. Jak coś - sorry odpowiedz

markus - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Przewinienie zawodnika z Lubina , a naszego taka sama kara coś nie tak z komisją, nie można porównać złamanej nogi do przewinienia Pekharda PARODIA werdyktu odpowiedz

Zduneq - 2 godziny temu, *.inetia.pl @markus : jak dla mnie bandzior od łamania nóg to powinien wylecieć z hukiem z ligi, dożywotnio! odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl O jeden mecz za duzo no ale stalo sie wiec sprobowac sie odwolac jezeli sa ku temu jakies podstawy !!! odpowiedz

Wilanow - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Kara niewspółmiernie wysoka do przewinienia. Gość z Zagłębia złamał celowo nogę Pyrdołowi i też został zawieszony na 3 mecze. Pekhart zachował się nieodpowiedzialnie ale krzywdy nie zrobił. Klub się powinien odwołać albo sprowadzić napastnika, który będzie grał od razu. odpowiedz

roben66 - 4 godziny temu, *.207.194 skur....two leśnych dziadków odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Po ch...j on go kopał w momencie kiedy prowadziliśmy a on dopiero co strzelił gola? To tylko pokazuje, że ten gość jest głupi jak but. Co do kary to wiadomo, że surowa ale ma Czech to wszystko na własne życzenie. Trener powinien mu dać jasno do zrozumienia, że to zachowanie na poziomie 5 ligi Polskiej a nie i tak słabej ekstraklasy. Szkoda, że tak nie będzie... odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.centertel.pl @L: przestań bredzić. Faul i niebezpieczne zagranie. Kara z urzędu 3 mecze, więc wyklucza to premedytację. Wtedy by go zawiesili na kilka miesięcy odpowiedz

WIDZ - 3 godziny temu, *.chello.pl @L: Obejrzyj jeszcze raz, albo dwa razy tę sytuację i nie rżnij świętego, a już na pewno bardziej świętego niż święty Mikołaj. odpowiedz

kibolo - 2 godziny temu, *.orange.pl @L: Dąbrowski cały mecz na to pracował. Pech, że wymierzenie kary padło na Pekharta. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @kibolo: To boisko nie ulica. Mógł mu je...ć poza boiskiem a nie osłabia drużynę... odpowiedz

Mądrala 0,7 - 4 godziny temu, *.246.2 Trzeba sie odwołać , tyle w temacie odpowiedz

edd - 4 godziny temu, *.plus.pl Mafia odpowiedz

Qiu - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo! odpowiedz

Grzegorz - 4 godziny temu, *.skyware.pl Piłkarz Zagłębia brutalnie łamie nogę i dostaje trzy mecze zawieszenia a Pekhart podobnie , szok co za komisja. odpowiedz

Janusz - 4 godziny temu, *.chello.pl Debil... odpowiedz

Grzegorz - 4 godziny temu, *.skyware.pl Wariaci wydali taką decyzję. odpowiedz

Brat - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Tyle samo meczów zawieszenia co Crnomarković za złamanie nogi rywalowi, żeby dostać celowo kartkę. To je cirkus, skandaloza. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.