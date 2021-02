Termin meczu ze Śląskiem

Piątek, 12 lutego 2021 r. 15:11 Woytek, źródło: Estraklasa

Ekstraklasa ustaliła terminy spotkań 20. kolejki. Legia Warszawa zagra we Wrocławiu ze Śląskiem w niedzielę, 7 marca o godzinie 17:30. Kilka dni wcześniej "Wojskowych" czeka mecz 1/4 finału Pucharu Polski. Najprawdopodobniej odbędzie się 2 marca, ale dokładna data i godzina nie zostały jeszcze ustalone.



Terminarz meczów Legii:

14.02. (ND) 17:30 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

20.02. (SO) 15:00 Legia Warszawa - Wisła Płock

27.02. (SO) 20:00 Górnik Zabrze - Legia Warszawa

2-3.03. Legia Warszawa - Piast Gliwice (PP)

07.03. (ND) 17:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa



Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Terminarz Pucharu Polski

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.