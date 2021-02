Komentarze (53)

+ dodaj komentarz

dodaj

GL - 5 minut temu, *.tpnet.pl P.Trenerze w dalszym ciagu jest brak pomyslu na wykonczenie akcji a strzalow z 16m brakuje!! odpowiedz

Kris - 8 minut temu, *.t-mobile.pl Bez ładu i składu, bez polotu. Kopanina taka sama jak od wielu lat. Piłkarze bez techniki, wszystko na przypadku. Tego oglądać się nie da. Kiedy oni zagrają całą rundę o niebo nad wszystkimi. Czy my się doczekamy klasowych piłkarzy i Legiuni grającej bez wstydu w pucharach??? odpowiedz

WL - 23 minuty temu, *.tpnet.pl Var nie dla LEGII taka jest prawda !! odpowiedz

Wawa - 25 minut temu, *.124.248 Nie da się wygrać meczu w 8smiu

Miszta elektryczny jak cholera

Ale Witeska Jedza to piąta kolumna

Kapustka słabo slisz to samo

Loczek coś ty zrobił z naszej Legii

Klub z 250 milionowym budrzetem a ławka rezerwowych dno nie ma kogo zmienić.. odpowiedz

jim - 26 minut temu, *.tpnet.pl Niestety słabych mamy grajków, mecz idealny dla Kapustki ale chłop grał jak na osiedlowym boisku. odpowiedz

Miki - 27 minut temu, *.plus.pl Szanowana Redakcjo proszę dodać do pola ocen ocenę dla trenera po meczu. Dziś duże 0 -ZERO.

Wszołek do zmiany

Kapustka do zmiany

Mladenowicz do zmiany

gdyby nie uraz Pekharda to nie było by zmiany. Po co robic wycieczki 20 jak może jechać 12 !!!!!!

odpowiedz

legion - 28 minut temu, *.chello.pl LOCZEK , TY NIEUDACZNIKU !!! Kup sobie stragan z warzywami , a nie klub sportowy.

Takiej WIOCHY jak za twoich czasów , to nigdy jeszcze nie było !!!!!!!!!!!

WSTYD na cały kraj !!!!!!!!!!!!

Po raz kolejny...............................

WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNN !!!!!!

odpowiedz

Yaro - 32 minuty temu, *.com.pl Kapusta głowa pusta. odpowiedz

Farme(L) - 44 minuty temu, *.virginm.net Poza jednym babolem bez konsekwencji dziś Wietes poprawna gra... jeszcze nam środkowy obrońca wyrośnie ;) odpowiedz

Sobo(L)ew - 47 minut temu, *.255.243 A temu pajacowi czeskowi mecze się popieprzyły i myśli że można tylko 3 zmiany zrobić ???????????????????? odpowiedz

JACUNHO - 48 minut temu, *.kampinostelco.pl 80 min. Ruskie cztery zmiany, u nas ZERO!!!' odpowiedz

Mar - 57 minut temu, *.juwentus.pl No i co ? VAR milczy? Nie podpowiadają łysemu nic? odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.com.pl Kapustka to dziś chyba wszystkie pojedynki jeden na jeden przegrał. Wogóle jego wspólparaca z Wszołkiem słabo wyglada. odpowiedz

Książę Nocy - 1 godzinę temu, *.inetia.pl no nie mogę patrzeć na te nie wymuszone błędy, te podania do nikąd... odpowiedz

Cult⚽️Legia - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Kilkanaście razy obejrzałem sytuacje z faulu Centryhuja na Brazyliczyku naszym,komisja powinna ukarać sèdziego i Centryhuja na 3 kolejki!to był atak od tyłu nic nie majácy z piłká nożná,sorry za ortografie itd odpowiedz

Książę Nocy - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Oby nie było powtórki nerwów jak z ŁKS. Muszą się bardziej koncentrować w polu karnym Jagielloni. odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Sedzia nie ma czerwonych kartek dla Jagiellonii bo za faul na Lugim Tiru powinien otrzymac czerwona i tego nie sprawdzil jak podnosi noge do gory czyli to jest zamierzone kto sedziuje wiadomo a odnosnie karnego dla gospodarzy to sprawdzil gdzie Miszta wybijal pilke a faulu nie bylo natomiast za faule na Lugim gospodarze powinni miec minimum 2 czerwone a karny dla gospodarzy byl po to zeby wyprowadzic na prowadzenie !! odpowiedz

PAB(L) O - 1 godzinę temu, *.mm.pl Koncert Jędzy i wietesia trwa, ja pierdziele co oni robią, powiem tak jakby tak wymienić obronę to ten system naprawdę ok, do boju, Jędza bez, kartki w drugiej i po zwycięstwo odpowiedz

Mar - 1 godzinę temu, *.juwentus.pl Ktoś liczy faule na Luqim?? odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Mar: 4 lub 5 z czego chyba trzy kartki odpowiedz

RMFC - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wydaje mi się że ten mecz możemy kończyć dzięki Jędzy i pajacowi Marciniakowi w 10 tke odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @RMFC: Nie jest to wykluczone. Jędza macha tymi łapami bez opamiętania. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @RMFC: 45 minut i 7 zoltych kartek. normalnie football manager. odpowiedz

jezus - 53 minuty temu, *.vectranet.pl @RMFC: Jedza to jest debilem od dawna, niech juz wypieprza na emeryture odpowiedz

OIF - 20 minut temu, *.orange.pl @jezus: Dokładnie tak jak mówisz, jędza to powinien już dawno polecieć razem z fatalczykiem odpowiedz

Mar - 1 godzinę temu, *.juwentus.pl Nie ! Czesiek musi zdjąć Jędrzejczyka, bo zaraz będzie za późno, a jest szansa na dobry wynik, bo ruskie cieniują odpowiedz

Tolek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dobra to dlaczego teraz nie było karnego po faulu na Jędrzejczyku? Przecież obronca ewidentnie spowodował jego upadek odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Wieteska.... No qrwa comment... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Na szczęście, tym razem "babol" bez konsekwencji :) odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl I już jest przygotowany grunt pod wyrzucenie Juranovicia z boiska.... odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net 15 minut a gwiazdor już pokazał 4... sorry 17 i 5 żółtych kartek i 2 karne ;) odpowiedz

ben - 2 godziny temu, *.inetia.pl Nędza znowu sprzedał mecz. odpowiedz

Buk - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jeszcze jedna i pewne 4.5K a kibice niech płaczą .Polska liga do bukmacherka. odpowiedz

Tolek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pierwszy raz w życiu takiego karnego widzę.A podobno piłka nożna to sport kontaktowy odpowiedz

Simon - 2 godziny temu, *.orange.pl Ciekawe co piłkarze powiedzą z trenerem po tym meczu bo widzę że znowu przegrana się szykuje, i dalej nikt się nie obudzi żeby nie przepłacać tych grajkow odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Miszta zawala kolejny mecz, super bramkarz! Super! Pryszczaty smark na ławę a nie do Legii... to jest skandal! odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Pusia: Miszta ratuje nas pajacykiem ala Boruc przed bramka do szatni! Pusia raz na wozie raz pod wozem mlody bramkarz zawsze musi zaplacic frycowe i swoje wpuscic pamietaj o tym . odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Pusia: co miał zrobić przy tym karnym, uciec od piłki? Czy może nie obronił groźnego sam na sam z Imazem? Do oglądania powtórek marsz, a potem przestań bredzić. odpowiedz

WarszawskaOchota - 2 godziny temu, *.orange.pl A podobno to Legii sędziowie pomagają.

odpowiedz

As - 2 godziny temu, *.chello.pl Piękny początek:) odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Nie ma sensu tego oglądać, cały kur... Marciniak!!!! Od razu wiedziałem, co ten pajac odpier...li. odpowiedz

moj nick - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: ale sie zgfadzam

odpowiedz

Wwa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dla chłopaka za wysokie progi odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Jędza won!!! odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Mam wrażenie, ze to ma być ten mecz gdzie będą zmieniać system... odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl A co tam,wygramy 3:0 ! (J-L 0:3) odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Po zwycięstwo...

Po mistrzostwo...

Legio Mocno... odpowiedz

Moko - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Bracia macie moze stream odpowiedz

Me(L)o - 2 godziny temu, *.kabel-deutschland.de @Moko: maniak.tv nie wystrasz się wyskakującymi reklamami to tak ma być kasuj aż będzie można oglądać ;) odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Boruc jakiś uraz bo 20 min temu on miał być na bramce a teraz miasta ? odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 3 godziny temu, *.legionisci.com @(L): Rano wstawiliśmy prawdopodobny skład. Brak Boruca to zaskoczenie. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.