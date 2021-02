Michniewicz: Nie widziałem potrzeby zmian

Czesław Michniewicz (trener Legii): Nie rozpoczęliśmy tego meczu tak, jak sobie wymarzyliśmy. Chcieliśmy od razu atakować, być na połowie przeciwnika i stwarzać sobie sytuacje. Tak się nie stało. Przeciwnik szybko wykorzystał nasz błąd, po którym został podyktowany rzut karny i zaczęliśmy ten mecz praktycznie od początku. Na szczęście szybko wróciliśmy do gry, zaczęliśmy grać składnie, kombinacyjnie i po rzucie rożnym wywalczyliśmy rzut karny, który Tomek Pekhart zamienił na gola. Później mecz się wyrównał, mieliśmy jeszcze poprzeczkę. Oceniam ten mecz pozytywnie, ale wynik nie jest taki, jak byśmy chcieli. Mieliśmy dużo sytuacji, dwie poprzeczki, do tego fantastycznie bronił bramkarz Jagiellonii. Przeciwnik miał przed przerwą doskonałą sytuację. Nie przypominam sobie innych sytuacji Jagiellonii. Zagraliśmy dobre spotkanie, ale zabrakło nam zwycięskiej bramki. Tomek Pekhart miał piłkę meczową po bardzo ładnej akcji wyprowadzonej z narożnika, z linii końcowej. Juranović zagrał do Mladenovicia. Pekhart zwykle w takich sytuacjach strzela bramki, ale dziś zabrakło mu szczęścia. Za nami trudny tydzień - graliśmy z Rakowem, ŁKS-em, dziś z Jagiellonią. Gra nam się tutaj trudno. Zejście Tomka Pekharta było spowodowane urazem. Nie mieliśmy w planie go zmieniać. To ważny element naszej strategii nie tylko ofensywnej, ale także defensywnej. Nie dokonałem więcej zmian, bo uważałem, że wszystko funkcjonowało dobrze. Graliśmy składnie, budowaliśmy akcje, mieliśmy duże posiadanie piłki. Nie widziałem potrzeby zmian. Poza tym z doświadczonych ofensywnych zawodników miałem tylko Joela Valencię i Vako Gwilię. Gdybym wpuścił na boisko kogoś innego, musiałbym dokonać roszad w środku boiska.

hajdukL - 45 minut temu, *.plus.pl Nie widziałem, nie widzę i nie będę widział potrzeby zatrudnienia tego pana na stanowisko trenera Legii. Niezależnie od wyników. odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Dla mnie po godzinie gry Wszołek oddychał rękawami!!! Był zdecydowanie do zmiany!!! A w ogóle miałem wrażenie że końcówka to już próba przetrwania obydwu zespołów bo jakby odcięło coś tlen!! Kondycyjnie nie najlepiej odpowiedz

Lopez - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Podobno Miodek z Cześkiem wybrali wyjazd do Dubaju bo myśleli że runda wiosenna się zacznie jak przyjdzie wiosna i będzie plus piętnaście temperatura... ale mają farta że grają w lidze w której nikt inny nie chce mistrzostwa żeby potem się nie skompromitować w eliminacjach jak to robią drużyny Miodka co roku ostatnio... odpowiedz

zorientowany - 1 godzinę temu, *.71.60 Tu nie ma co trenować tu trzeba dzwonic odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie widziałem, nie widzę i nie będę widział potrzeby zatrudnienia tego pana na stanowisko trenera Legii. Niezależnie od wyników. odpowiedz

Wilq - 1 godzinę temu, *.chello.pl Micha wie swoje. 1:1 i zadowolony. A ma na ławie Gwilię, Valencię, Włodarczyka...i co tylko Kapustka musi grać? Nawet jeśli raz na 10 zagra coś w miarę dobrze? Chodzi chociaż o bieganie, tempo, walkę...Jednostajnie podawać jeden do drugiego można przez 90 min. ale jak widać dało to stratę 2 punktów, z najsłabszą drużyną, z jaką graliśmy w tym roku. I znowu - trudny mecz, tydzień, przeciwnik, boisko...Daj chłopie spokój. Chociaż ryzyko podejmij. odpowiedz

Janowski - 1 godzinę temu, *.plus.pl Co za patologia tu komentuje. Ostatni raz czytam. Najlepszy mecz od dawna. Zabraklo jednej bramki a okazji bylo wiele - nie zawsze szczęście dopisuje. Tylko tyle. A tu same obrażanie ludzi..... odpowiedz

Jacek W. - 1 godzinę temu, *.broadband.hu Całkowita zgoda. Wieczni frustraci a nasza Legia i tak będzie mistrzem. odpowiedz

Legiony - 53 minuty temu, *.play-internet.pl @Janowski: człowieku co tydzień mamy powtórkę z rozrywki w Bielsko Biała niemoc, w Łódź zamiast dobić rywala ledwo wygrywamy ,dzisiaj początek do du y, A Czesiek nie taki początek wymarzylismy. Dyzio marzyciel. Może wtorkowy mecz mieli w nogach. odpowiedz

(L) uz - 51 minut temu, *.inetia.pl @Janowski: Niestety, część społeczeństwa od kilku lat durnieje w coraz szybszym tempie,

zresztą ma mnóstwo "idoli" do naśladowania. No to na forum jest częściowa "kalka" codzienności. odpowiedz

Czy po 5 Latach Legia jest coraz lepsza ? Czy idziemy poziomem sportowym coraz bardziej w dół ? - 1 godzinę temu, *.com.pl Skład Legii jeszcze z 2016 roku z meczu z Realem Madryt 3:3 w LM



Arkadiusz Malarz - Adam Hlousek, Michał Pazdan, Jakub Rzeźniczak, Bartosz Bereszyński - Thibault Moulin, Michał Kopczyński, Vadis Odjidja Ofoe, Miroslav Radović, Guilherme - Nemanja Nikolić.



Rok 2021



Cezary Miszta - Josip Juranovic, Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk, Filip Mladenovic - Andre Martins, Bartosz Slisz, Paweł Wszołek, Luquinhas, Bartosz Kapustka - Tomas Pekhart (86. Rafael Lopes)



Czy obecna Legia byłaby w stanie zagrać jak równy z równym z Realem Madryt w Lidze Mistrzów ?



odpowiedz

markus - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Czy po 5 Latach Legia jest coraz lepsza ? Czy idziemy poziomem sportowym coraz bardziej w dół ? : Zwijamy sie a nie rozwijamy , a mielismy wejsc na wyzszy poziom tak bylo mowione odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.124.248 Czesław to słaby

Trener

Dla czego nie powiesz prawdy boisz się

Loczka

Nie maz kogo wprowadzić ławka rezerwować dzisiaj to sam szrot i dzieciaki poziom 3 ligi max odpowiedz

Ziomek - 1 godzinę temu, *.oxynet.pl Nie ma środka pomocy, martins słaby a slisz jeszcze słabszy. Sam luqi meczu nie wygra. odpowiedz

markus - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Skibicki I Włodarczyk to bramkarze PANIE telefonisto 711 dopiero dzisiaj się dowiedziałem odpowiedz

qna - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl to może zmień okulary, po co Legii transfery skoro Czesio nie widzi potrzeby zmian :( odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tą wypowiedzią pokazał gdzie ma młodych zawodników. Rozumiem że byli w przedszkolu gdy dzwonił do Fryzjera ale trochę szacunku dla nich. odpowiedz

Hmm - 1 godzinę temu, *.chello.pl A co tam słychać Panie Czesławie? ... Ano bez zmian..., i gitara odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.17.1 Z ofensywnych zawodnikow tylko Vako i Valencia? A Skibicki i Włodarczyk to bramkarze? odpowiedz

max - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl czyli świeży zawodnik z ławki jest słabszy od tych z pierwszego składu po 70-80 minutach??? odpowiedz

golik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czesiu: wolno, na 100 podań w małej gierce, bez wyjścia z kontrą bez je...ięcia z dystansu. odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.255.243 Tobie coś we łbie się poje...ło?? To nie jest epoka kamienia łupanego?? To są ludzie a nie roboty idioto. Tu się gra o Mistrzostwo cymbale ???????????? odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie wiedziałem telefonisto że Skibicki i Włodarczyk to obrońcy. odpowiedz

