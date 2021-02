Konferencja pomeczowa

Zając: Piłkarze serduchem wywalczyli cenny punkt

Niedziela, 14 lutego 2021 r. 20:12 Mishka, źródło: Legionisci.com

Bogdan Zając (trener Jagiellonii): Wychodząc na boisko, mamy pewne założenia, automatyzmy w działaniu, ale po drugiej stronie jest zawsze przeciwnik. Nie zawsze pozwala on rozwinąć skrzydła. W tym meczu było wiele faz, kiedy musieliśmy się najpierw wybronić, żeby uchronić się przed stratą bramki, a potem próbować swoich szans. W pierwszej połowie na pewno było ich więcej. W drugiej połowie nie było ich za wiele, ale jak się ma taki wynik, to trzeba go pilnować. Wiedzieliśmy z kim gramy, jak ten mecz wyglądał. Nie można się było zbytnio otworzyć, żeby szybko nie dostać bramki.



Wiemy, że Taras Romanczuk jest kluczowym zawodnikiem. Było nam dzisiaj go brak, ale inni wyszli na boisko i serduchem wywalczyli ten cenny punkt.