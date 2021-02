Statystyki meczu z Jagiellonią

W niedzielę legioniści górowali w Białymstoku pod względem liczby stworzonych sytuacji, strzałów, rzutów rożnych. Mieli także dużą przewagę w posiadanu piłki - 64% do 36%, ale i tak nie zdołali wygrać. Statystyki biegowe piłkarzy Legii były nieco gorsze od gospodarzy. Jagiellonia przebiegła o 2 km więcej i biegała szybciej. Na murawie najszybszy był Paweł Olszewski. W Legii najwięcej sprintów wykonał Luquinhas. Poniżej prezentujemy szczegółowe statystyki z meczu. Zapraszamy także do wystawiania ocen piłkarzom Legii. Szczegółowe statystyki piłkarzy Legii Gole dla Legii: z akcji z główki ze stałych fragmentów gry samobójcze Średnie pozycje piłkarzy Legii na boisku Przebiegnięty dystans źródło: InStat / Ekstraklasa

Zako - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A 10 % czasu to piłka gdzie była w powietrzu?? odpowiedz

pnk - 2 godziny temu, *.chello.pl A liczyć to Ty umiesz? odpowiedz

Mądrala 0,7 - 2 godziny temu, *.246.2 @pnk: Zako ma racje na poczatku artykułu był bład, widniało 54 do 36 % widocznie poprawili odpowiedz

