Trening: Jedynka kontra juniorzy CLJ

Piątek, 12 lutego 2021 r. 16:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

Piątkowy trening, podobnie jak poprzednie w tym tygodniu, odbył się pod balonem. W zajęciach wzięło udział 19 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Zajęcia były jednak nietypowe, bo po rozgrzewce odbył się mini sparing z drużyną juniorów, na co dzień występującą w Centralnej Lidze Juniorów. Grano 2 x 10 minut i 15 minut. Zawodnicy z Ekstraklasy wygrali 3-2.



Fotoreportaż z treningu - 24 zdjęcia Woytka



W niedzielę trener nie będzie mógł skorzystać z Mateusza Hołowni, który po meczu w Łodzi zachorował i nie trenował także w piątek. Pierwszy skład, który grał przez 20 minut, prezentował się następująco: Boruc - Juranović, Wieteska, Jędrzejczyk - Wszołek, Andre Martins, Slisz, Mladenović - Kapustka, Pekhart (10' Kostorz), Luquinhas. Rywalizacja była bardzo zacięta, młodzież chciała bowiem pokazać się z jak najlepszej strony, a wspomagał ich w bramce Radosław Cierzniak, który obronił kilka groźnych strzałów. W końcu "jedynka" dopięła swego, a konkretnie uczynił to Tomas Pekhart, który wykorzystał podanie Pawła Wszołka z prawego skrzydła.



Na drugą trzecią część rywalizacji z juniorami sztab szkoleniowy wystawił następujący skład: Miszta - Juranović, Kisiel, Tobiasz - Skibicki, Gwilia, Valencia, Cholewiak, Lopes, Włodarczyk, Kostorz



Dwie ładne bramki z okolic 16 metra zdobył Szymon Włodarczyk. Juniorzy odpowiedzieli trafieniami Jordana Majchrzaka - najpierw z rzutu karnego i w ostatniej akcji z bliskiej odległości.



W drużynie CLJ wystąpili: Staniszewski, Majchrzak, Kiedrowicz, Wincenciak, Rytlewski, Vidosević, Derlatka, Dawid, Munik, Ślendak, Pacek, Bednarz, Myszka, Urban, Czajkowski



Po 35-minutowym sparingu legioniści doskonalili jeszcze stałe fragmenty gry przed niedzielnym meczem ligowym. W sobotę drużyna będzie trenowałą o godzinie 14 - tym razem na naturalnej nawierzchni, a po obiedzie uda się do Białegostoku na mecz z Jagiellonią.